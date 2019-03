TROR PÅ ØDEGAARD: Vitesse-trener Leonid Slutskij legger ikke skjul på at han ser en stor fremtid for Martin Ødegaard. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

Ødegaards trener: – Kanskje han spiller i Real Madrid neste sesong

Vitesse-trener Leonid Slutskij har ingen tro på at han får beholde Martin Ødegaard (20).

Publisert: 20.03.19 13:38 Oppdatert: 20.03.19 14:15







– Jeg vil gjerne fortsette å jobbe med ham, men anser sjansen som «nesten null prosent». Han fortjener virkelig en klubb på et annet nivå, sier Slutskij til sportsnettstedet DAZN.

Den tidligere russiske landslagssjefen blir spurt om han tror Ødegaard er klar for å gå til Ajax, en klubb 20-åringen er tungt koblet til de siste ukene.

– Selvsagt er Ajax en veldig stor klubb, akkurat nå større enn Real Madrid, svarer Slutskij med et smil og sikter selvsagt til at Ajax slo Real Madrid ut av Champions League.

– Jeg vet ikke nøyaktig hva slags klubb som vil være bra for Martin, men han er hundre prosent sikkert klar for et annet nivå. Kanskje vil han spille i Real Madrid neste sesong, hvem vet? spør Slutskij i videointervjuet som kan høres i denne lenken.

– Hvis Ajax er veldig interesserte, kan det også være et godt alternativ. Eller kanskje en Bundesliga-klubb eller en Premier League-klubb. Men han fortjener og han er klar for å spille på et annet nivå.

Se Ødegaard snakke om uttalelsene som ga store overskrifter:

Slutskij forteller at Vitesse forsøkte å skaffe seg en kjøpsopsjon i fjor sommer:

– Da fikk vi «definitivt nei», det var ingen sjanse. Jeg tror også det vil være vanskelig for en annen ny klubb å kjøpe ham, at det også kan bli et nytt lån, eller kanskje at Real Madrid beholder ham.

VG spurte landslagssjef Lars Lagerbäck om han tror en plass i Real Madrid-troppen kan være realistisk for Ødegaard på kort sikt.

– Det er vanskelig å bedømme. Vi vet jo ikke hva som skjer i Real Madrids tropp. Han kan sikkert passe i troppen deres, men man vet jo ikke hvor mye spilletid han får. Man må vurdere hvor sikker man er på å få spilletid eller ikke, sier Norges landslagssjef.

Dette sa han til den spanske sportsavisen AS: – Jeg tror han er god nok til å være i troppen i det minste. Han har potensial og er fortsatt ung. Jeg tror han kan være i troppen, men jeg vet ikke om han kan få plass i startelleveren.

Leonid Slutskij er i det samme intervjuet opptatt av at Ødegaard har levd under et enormt press i sine ungdomsår.

– Jeg merket at alle hadde stor forventninger til Martin. Han skulle motta ballen, drible ti mann og score. Derfor fortalte jeg ham med en gang at han vil bli behandlet som en helt vanlig spiller, og at jeg ikke forventet mer av ham enn andre spillere, sier Slutskij, som ga uttrykk for nesten nøyaktig det samme i et intervju med VG desember.