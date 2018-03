TILBAKE: Alexander Søderlund er tilbake i norsk klubbfotball, med en retur til gamleklubben Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rekdal om «spiss-invasjonen»: – Har mest tro på Søderlund

Publisert: 06.03.18 18:30

11 av 16 lag i Eliteserien har hentet spiss(er) foran årets sesong. Kjetil Rekdal har mest tro på Alexander Søderlund, men han tror fort at en Sarpsborg-spiss blir sesongens toppscorer.

– Ingen hopper i taket av en ny høyreback. Det blir mest oppmerksomhet, størst interesse for både sponsorer og publikum hvis du henter en spiss. Det er mest populært, men også her fallhøyden er størst, mener Rekdal - tidligere landslagstrateg på Drillos landslag på 1990-tallet, fast straffeskytter og spiss i sine yngre dager.

Det er de antatt beste lagene i Eliteserien som har hentet spiss(er) foran årets sesong. Her er Rekdals vurdering av spiss-kjøpene som er gjort denne vinteren:

* Alexander Søderlund, Rosenborg: – Han kommer til å score mål, på et lag som skaper sjanser. Han passer bra inn der, med hodespill og fysikk. Spørsmålet er bare om han kommer til å spille sammen med Nicklas Bendtner, eller om han må finne seg i å sitte endel på benken.

* Daniel Chima Chukwu, Molde: – En god, fysisk sterk spiller som kommer til å ta for seg i diverse forsvar. Han er kanskje ikke den store målscoreren, det kan fort være spissmakker Tomas Amang som blir.

* Mustafa Abdellaoue, Strømsgodset: – Spørsmålet her blir mer om han spiller eller ikke, om Godset velger 4–4–2 for å få plass til han. Mos er en målscorer, men da må han spille, og ikke alene på topp.

* Ronnie Schwartz/Mikkel Agger, Sarpsborg: – Det jeg har sett av Schwartz i vinter er interessant. Det minner meg om det vi så og fikk med Vidar Örn Kjartansson i Vålerenga i sin tid. Schwartz scoret i fire treningskamper på rad, du ser han er en målsnik. Men han har vært skadet, og han må spille. Det var det samme med Kjartansson, han var ikke i form, hang etter, men han fikk spille. Og så løsnet det skikkelig. Jeg tror fort Schwartz kan bli toppscorer, hvis han får spille mye. Og med Patrick Mortensen som makker, så kan dette bli bra. Agger er litt lik Schwartz. Men begge må være i fysisk toppform, hvis ikke er det sjanseløst.

* Henrik Kjelsrud Johansen, Brann: – Han er ingen naturlig målscorer, men han viste i Vålerenga i fjor høst at han er en bra spiller. I Brann vil han krige og sloss på topp, være et oppspillspunkt, og jeg tror han vil passe godt inn i Branns mer direkte måte å spille fotball på. Du vet hva du får med Kjelsrud Johansen. Om han scorer et tosifret antall mål, det er jeg derimot ikke så sikker på.

* Sam Johnson, Vålerenga: – En dyr investering, og foreløpig har han ikke imponert. Men det er litt tidlig å slå fast så mye rundt Johnson. Han skal i hvert fall satses på, etter en såpass stor investering.

* Thomas Lehne Olsen, Lillestrøm: – Nå får han bo i Moelv og spille fotball nærmere hjemstedet. Han hadde en god sesong i Tromsø, og dette vil garantert bli bra for både han og Lillestrøm.

* Torgeir Børven, Odd: – Dette var bra og smart, for både Børven og Odd. Her får han tillit, han får innlegg. Han trenger tid, men det er slett ikke umulig at Børven blir en toppscorer gjennom å spille i Odd. Han har vist tidligere at han kan.

I tillegg har Start hentet en kant-spiss i Kevin Kabran , Bodø/Glimt har hentet en «tilleggsspiss» i Endre Kupen , Sandefjord det samme i Pontus Engblom , mens Ranheim gir sjansen til skadeforfulgte, men meget spennende Andreas Helmersen , på lån fra Rosenborg.

– Helmersen har en mulighet, hvis han får trene og spille jevnlig, til å få ut det som bor i han. Dette er en fin mulighet for både Helmersen og Ranheim, mener Discovery-ekspert Kjetil Rekdal.