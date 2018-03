DETTE SÅ DU IKKE PÅ TV: Lillestrøms Guro Reiten i kamp med Portugals Andreia Alexandra Norton under Algarve Cup denne måneden, i matchen Norge tapte. Foto: Getty Images

NFF-sjef slår tilbake mot NRK-kritikk: – Bør utfordre sin egen arbeidsgiver

Publisert: 07.03.18 16:48

Kommunikasjonsdirektør Svein Graff i Norges Fotballforbund imøtegår kritikken fra NRKs fotballekspert Lise Klaveness og mener statskanalen selv kunne brukt penger for å vise kvinnelandskampene i Algarve Cup.

– NRK -ekspert Lise Klaveness må gjerne kritisere NFF for ikke å vise kampene fra Algarve, men hun bør samtidig utfordre sin egen arbeidsgiver på hvorfor de ikke sender kampene på TV eller nett, melder NFFs kommunikasjonsdirektør Svein Graff til VG.

VG meldte tirsdag at ingen i Norge har fått se kvinnelandslagets kamper i prestisjetunge Algarve Cup . Klaveness reagerte på at Norges Fotballforbund – i motsetning til forbundene i Sverige og Danmark – har droppet å tilby en videostrøm fra turneringen i Portugal.

Men Svein Graff spør om hvorfor NRK – som har rettighetene til kvinnelandslagets kamper i kvalifisering og mesterskap, samt Toppserien og cupen – har nedprioritert matchene.

– NFF var i dialog med selskapet som forvaltet rettighetene til Algarve Cup, og vi tilbød NRK produksjon til lave kostnader. Like før turneringen startet, takket de nei, sier Graff.

– Spørsmål om prioriteringer

Redaksjonssjef Håkon Grønbech i NRK-sporten svarer følgende på hvorfor statskanalen ikke viser kvinnelandslaget denne gangen.

– Det er et spørsmål om prioriteringer. Vi er inne i en svært travel avslutning på vintersesongen, har brukt store ressurser på OL og har store helger på norsk jord i vente med Drammen (langrenn), Holmenkollen (langrenn og skiskyting), Raw Air (hopp) og Kvitfjell (alpint), for å nevne noe. Da hadde vi ikke mulighet til å prioritere Algarve Cup, dessverre, sier Grønbech.

– Stemmer det at NFF tilbød dere billig produksjon fra Algarve Cup?

– Vi fikk en henvendelse fra en ekstern representant om å erverve rettigheter. Vi måtte takke nei. Så kom Fotball Media (rettighetsselskapet som NFF eier) med en forespørsel, og de måtte få samme tilbakemelding.

– Hvor mye penger ville det kostet for NRK?

– Det kan jeg ikke svare på, hevder Grønbech.

– Tar utfordringen

NRK-tilknyttede Klaveness uttalte samtidig at «ambisjonene med fordel burde vært høyere» når det gjelder å tilby bildeoverføring av kvinnelandskamper. Graff viser til at Norges Fotballforbund tilbød strømming fra privatkampene før og etter jul og at forbundet legger mye ressurser i nettopp kvinnefotballen.

– Vi har videoreporter på alle samlinger, og vi subsidierer halvparten av produksjonskostnadene for privatkampene NRK viser her hjemme. I tillegg bruker NFF millionbeløp på produksjonskostnader for web-TV-kamper fra Toppserien i år. Vi tar utfordringen med å optimalisere dekningen av kvinnelandslaget på alvor og mener vi er på god vei, og håper NRK også har ambisjoner om det samme, sier Graff.

– Vi har stor respekt på at kvinnefotball skal behandles på lik linje som herrefotball. Nå sender ikke vi privatlandskampene for menn på TV eller nett, men for kvinner sender vi kvalikkamper, mesterskap, Toppserien og noe cup. Vi skulle selvfølgelig gjerne vist enda mer, men føler vi ivaretar dekningen av kvinnefotball der vi har anledning, mener Håkon Grønbech i NRK.

Hege Jørgensen, leder av interesseorganisasjonen Serieforeningen for kvinnefotball, mener på generelt grunnlag at man ikke skal skyve ansvaret på hverandre.

– Dette er et felles ansvar som både NFF og medieaktørene må ta. Landskamper for kvinner har generelt høye seertall, iallfall kampene av betydning, og da synes jeg det er pussig at media ikke prioriterer det høyere. Det handler i tillegg om å bygge opp en interesse, også mellom mesterskapene. Der må vi alle bidra, mener hun, sier Jørgensen til VG.

– Er SKF fornøyd med NRK som rettighetshaver?

– Vi forholder oss til avtalen som gir en gradvis økt dekning av Toppserien, og i år har vi en stor felles happening i Telenor Arena. Det er vi fornøyde med. Vi vil alltid ønske enda mer synlighet, men vi er i en positiv utvikling, mener Jørgensen.