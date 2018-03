Endelig gikk alt på skinner for Wenger og Arsenal

Publisert: 11.03.18 16:21 Oppdatert: 11.03.18 16:40

(Arsenal – Watford 3–0) Arsenal tok tre etterlengtede poeng hjemme mot Watford. Det betyr at Arsène Wenger sannsynligvis får litt pusterom.

Det er mange som har krevd den franske managerens avgang den siste tiden, men omsider ser ting hakket bedre ut for Arsenal. Torsdag fikk The Gunners en opptur i form av 2–0-seier borte mot AC Milan i Europa League.

Søndag slo de tilbake i ligaen etter tre strake tap.

En dag full av milepæler

Shkodran Mustafi sendte vertene i føringen med et vakkert hodestøt etter å ha blitt servert av landsmann Mesut Özil. Og med den scoring nådde Arsenal en ny milepæl.

Det var nemlig Premier League -scoring nummer 1000 for London-klubben. Bare Manchester United har nådd 1000 Premier League-scoringer tidligere (de har 1066 nettkjenninger).

I tillegg var det Özils 50. målgivende pasning i den engelske toppdivisjonen, og ifølge statistikkleverandøren Opta er han den raskeste til å nå 50 assists, en rekord han tar fra Manchester United-legenden Eric Cantona. Franskmannen gjorde det på 143 kamper – Özil på 141.

Og det skulle bli mer å juble for for Wenger & co. De gamle Dortmund-kameratene Henrikh Mkhitaryan og Pierre-Emerick Aubameyang – som begge kom til klubben i januar – doblet ledelsen for The Gunners.

Samme duo byttet om på rollene og sørget for 3–0, da Aubameyang serverte Mkhitaryan som ekspederte ballen i mål.

Cech med sjelden strafferedning

Watford hadde en ypperlig mulighet til å redusere da de fikk tildelt straffe like etter Arsenals 2–0-scoring, men Petr Cech vartet opp med noe så sjeldent som en strafferedning.

Det er hans første strafferedning siden 2011 – og dermed hans første for Arsenal, som har fått 16 straffer imot seg med Cech som burvokter.

Han klarte å holde buret rent ut kampen, og noterte seg dermed for Premier League-smultring nummer 200.

Det er fortsatt langt opp for Arsenal – sannsynligvis for langt – til å blande seg inn i topp fire. De er, etter søndagens seier, åtte poeng bak Chelsea, idet åtte kamper gjenstår. Det er ti poeng opp til Tottenham på 4. plass.