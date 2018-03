Fra melkemann til landslaget: Er Pope løsningen på Englands keeperdilemma?

Publisert: 23.03.18 07:37

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-23T06:37:57Z

Burnley-keeper Nick Pope (25) har imponert stort i Premier League denne sesongen. Nå kjemper den tidligere melkemannen om å bli Englands førstekeeper.

• Her er fredagens oddstips

I Tom Heatons skadefravær har Nick Pope storspilt mellom stengene for Burnley denne sesongen. Det har ført til at 25-åringen nå er en av kandidatene til å bli Englands førstevalg mellom stengene under fotball-VM til sommeren.

– En tøff reise

Det trodde nok hverken han selv eller mange andre for nær ti år siden, for da Pope var 16 år, ble han veid og funnet for lett for Ipswich. Frigitt fra klubben og spillende for non-League-klubber (under nivå fire), måtte han ta deltidsjobber.

– Det har vært en tøff reise. Jeg jobbet i Next (kleskjede) og hadde en melkerunde fra fire om natten. Det var ikke godt betalt, fortalte Pope på pressekonferansen under landslagssamlingen tirsdag .

Pope spilte først i Bury Town. I 2011 ble han hentet av Charlton Athletic, men ble sendt på en rekke utlån til lavere divisjoner.

– Jeg har spilt i noen kalde, mørke ligaer. Du er nødt til å vise hva du er god for på alle nivåer for å komme deg til det neste, sa Pope.

I 2016 ble han hentet av Burnley, og fikk sin Premier League -debut i september 2017 da førstekeeper Tom Heaton ble skadet. Nå står han med 27 kamper for «The Clarets» og er for første gang kalt opp på landslaget.

Der skal han kjempe mot Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke) og Joe Hart (West Ham, på lån fra Man. City). I første omgang møter England Nederland og Italia i vennskapskamper, men plassen som Englands førstekeeper under VM er også «up for grabs», som landslagssjef Gareth Southgate sa.

Butland startet forrige kvalifiseringskamp mot Litauen, Joe Hart har vært førstevalget de siste seks årene, men ingen av dem har holdt nullen flere ganger eller sluppet inn færre mål enn Nick Pope denne sesongen.

VGs tips: England-seier

Ifølge britiske medier ser det imidlertid ut som om det er Pickford som får sjansen når England møter Nederland i Amsterdam. Oranje har rast nedover rankingen etter bronsen i Brasil-VM i 2014, kom seg ikke til EM i 2016 og er heller ikke å finne i sommerens VM. Det er egentlig uakseptabelt for den tidligere fotballstorheten.

For Englands del blir kampen den første i 2018, det etter at de avsluttet 2017 med to 0–0-kamper mot henholdsvis Tyskland og Brasil. Laget ønsker å starte oppkjøringen til sommerens VM på best mulig måte, men Nederland, som avsluttet 2017 med fem strake seirer, blir ingen kasteball.

Uavgjort til 3,10 høres ikke ut som et dumt tips, men Nederland er ikke et lag som spiller uavgjort. I hvert fall gjorde de det ikke en eneste gang i 2017 (8–0–3). Laget slet mot de tradisjonelt gode landslagene (0–4 mot Frankrike og 1–2 mot Italia), og vi tror på knapp engelsk seier til 2,65 i odds. Med spiss Harry Kane ute med skade er under 2,5 mål til 1,50 i odds også spillbart.

Spillstopp er 20.40, og kampen kan du se på Viasport 1.