Salah om Messi-sammenligningen: - Helt åpenbart en god ting

Publisert: 31.03.18 11:27

Mohamed Salah(25) har tatt Premier League med så mye storm at egypteren sammenlignes med fem ganger Gullballen-vinner Lionel Messi (30).

– Det er helt åpenbart en god ting å bli sammenlignet med en så fantastisk spiller som Messi, som har vært på toppen i mange år. Men sammenligningen kan bare gjøres på antall mål vi har scoret (denne sesongen).

Slik er Liverpools Mohamed Salahs syn på at han blir sammenlignet med den argentinske Barcelona-playmakeren.

Da Salah dunket inn fire mot Watford , ble han samtidig toppscorer i Premier League . Med hans nærmeste konkurrenter om toppscorertittelen, Harry Kane (24 mål) og Sergio Agüero (21 mål), ute med skade virker det sannsynlig at egypteren blir PL-toppscorer, og det i debutsesongen.

Han står med 28 fulltreffere på 30 ligakamper. Totalt har han scoret 36 på 40.

Også Lionel Messi er toppscorer i sin liga. På 28 kamper har han funnet nettmaskene 25 ganger, og totalt står han med 35 mål på 43 Barca-kamper i år.

– Alle sammenligningene med Messi kommer på grunn av hans lave tyngdepunkt og måten ballen ser ut til å sitte som limt til foten hans. Men Messi har åpenbart prestert over en lengre tid på det høyeste nivået, sier tidligere Liverpool-kaptein Phil Thompson ifølge Liverpool Echo .

Han kommer samtidig med en advarsel.

– Vi har alle hyllet Salah, men storhet er noe som kommer over flere sesonger. Kanskje blir det vanskeligere for ham neste sesong ettersom forsvarere lærer ham å kjenne. Det er en hel haug av spillere som har lidd av «andre sesong»-syndromet, så det blir interessant å se om han klarer å fortsette, sier Thompson, som lovpriser Salahs debutsesong som «den beste debutsesongen noensinne av en angriper» for Liverpool.

