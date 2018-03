Hva nå, Mourinho? Kan United fortsette på denne måten?

kommentar

Publisert: 14.03.18 07:04 Oppdatert: 14.03.18 08:38

FOTBALL 2018-03-14T06:04:26Z

«Han er veldig populær blant supporterne», var den rosende omtalen José Mourinho fikk foran hjemmemøtet med Sevilla.

90 minutter senere var hans lag ute av Champions League, ydmyket, nesten uten å skape noe som helst før i sluttminuttene.

Det var Manchester Uniteds tyngste smell siden Alex Ferguson ga seg i 2013, og spørsmålet er hva José Mourinho tenker nå. Er det med samme defensivt orienterte fotball Manchester United skal forsøke å vinne neste sesong også? Er det slik klubben med sin stolte «pass and move»-tradisjon, sin en gang så voldsomme offensive kraft, skal bygge opp sin storhet igjen?

I løpet av 180 minutter mot Sevilla hadde Manchester United fire skudd på mål, et skandaløst lavt tall for verdens største og pengesterkeste klubb.

Mannen med Mourinho-omtalen før kampen heter Andy Mitten, og er ingen hvem-som-helst. Mitten er redaktør av fanzinen «United We Stand», og derfor en av dem som har best kontroll på hvilke krefter som rører seg på innsiden.

Når han sier til Jan Åge Fjørtoft på Viasat at Mourinho er «veldig populær», så er det slik. Han snakker på mange måter på vegne av den innerste kjernen, de menneskene Manchester United betyr aller mest for, de som har vært mest fortvilet over det som har skjedd etter at Alex Ferguson ga seg.

Og mens eksperter har kritisert og bortefans har hånet United, for defensiv, kjedelig, kynisk, tafatt spillestil, så har ikke de hardeste supportere brydd seg. Snarere tvert imot. De har dyrket kritikken.

De vil bare vinne igjen, de har ingenting imot at andre misliker Manchester United, gjerne klager på billige straffer, på altfor mange overtidsminutter og sene Old Trafford-scoringer, som i Ferguson-dagene.

De elsker å bli hatet, og karismatiske, nådeløse og frekke José Mourinho passer godt inn i «fiendebildet». Han er den savnede lederen, endelig en som er sterk nok til å kunne erstatte Alex Ferguson. Seier i ligacupen og Europa League den første sesongen var en god start, da kunne alle leve med en svak sjetteplass i ligaen.

Nå går det mot annenplass, og uansett hvor irriterende det er at nabo City er ekstremt mye bedre, blir det sett på som et tegn på at Mourinho fortsetter å lede klubben i riktig retning. Snart er det også kvartfinale i FA-cupen.

Derfor så det egentlig ganske lyst ut med tanke på de siste to månedene av sesongen. Men det var før Steven Nzonzi, en 29-åring med to landskamper for Frankrike kontrollerte alt på midten på Old Trafford, før Wissam Ben Yedder, en 27-åring uten landskamper for Frankrike, kom inn og senket United med to kjappe scoringer.

Manchester United dummet seg rett og slett ut mot nummer fem i Spania, en klubb som ikke engang er blant de 30 som tjente mest i verden i forrige sesong.

Men det hjelper ikke om United har fire eller fem ganger så mye penger når milliardmannen Paul Pogba topper, eller bunner, den svake kvelden med en grusom inntreden den siste halvtimen. Og Mourinhos andre store prestisjetilvekst, Alexis Sanchez, fortsetter å rote bort ballen, slik han også hadde en tendens til i Arsenal. Mot Sevilla mistet Sanchez ballen 42 ganger, mest av alle spillere i én Champions League-kamp denne sesongen.

Kanskje kan man si at Sevilla-oppgjørene avslørte Manchester United under Mourinho. Helt sikkert er det i hvert fall at veldig mye gjenstår før dette kan bli et lag som er en trussel for de aller beste.

Mourinho vant med Porto i 2004 og Inter i 2010, begge ganger ved å slåss mot «overmakten», men det ligner ikke Manchester United å gjøre det på den måten og det er neppe mulig heller. Med de offensive maskineriene som finnes rundt i de største klubbene nå, holder det nok ikke å være så defensivt fokusert, dersom man skal bli en Champions League-utfordrer.

Så spørs det om José Mourinho sitter på ideene som skal til for å tilføre United en ny og nødvendig offensiv dimensjon.