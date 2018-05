Fire Champions League-comeback som bør skremme Liverpool

Publisert: 02.05.18 06:33

Liverpool har mer én fot plantet i Champions League-finalen etter å ha slått Roma 5–2 på eget gress, men det er ikke alltid ting går som forventet. Her er fire utrolig CL-comeback.

Roma-manager Eusebio Di Francesco insisterer på at egen klubb «tror på comeback», og denne sesongen har de allerede vist evner til å gjøre så. Laget tapte 1–4 borte mot Barcelona , men på sensasjonelt vis tok Roma seg videre etter å ha slått den katalanske giganten 3–0 på hjemmebane .

Dersom Roma vinner 3–0 også onsdag, er det de som kan juble for finaleplass. Her er tre comeback til som kan inspirere det italienske hovedstadslaget - og som bør skremme Liverpool.

Barcelona - Paris Saint-Germain, 2016/17

Åttedelsfinale. Barcelona fikk juling på bortebane av PSG (4–0), men på Camp Nou startet imidlertid Barcelona forrykende. Før tre spilte minutter hadde Luis Suárez sørget for 1–0, og fem minutter etter pause var stillingen 3–0 til Barca. Men istedenfor utligning sammenlagt var det Edinson Cavani som scoret for PSG rett etter timen spilt, og dermed trengte plutselig Barca tre nye mål for å ta seg videre.

Klokken tikket og gikk, og da Neymar sørget for 4–1 i det 88. minutt, så det ikke ut som annet enn nok et trøstemål. Men så skjedde det utrolige. Samme mann scoret på straffe ett minutt på overtid, og nær fem minutter på overtid tok Camp Nou fyr. Sergi Roberto sørget for 6–1 - og 6–5 sammenlagt.

Deportivo La Coruña - AC Milan, 2003/04

Kvartfinale. AC Milan var regjerende mestre, og selv om Walter Pandiani sørget for 0–1 på ærverdige San Siro, sto det 4–1 til hjemmelaget da pipeblåseren blåste for full tid. Milano-laget hadde med andre ord avansementet i lomma.

Målet til Pandiani skulle imidlertid vise seg å bli gull verdt. Samme mann åpnet målshowet på spansk jord, og til pause var stillingen 3–0 til Deportivo. Det holdt til avansement, og at Fran scoret med kvarteret igjen bare sikret semifinaleplassen ytterligere. Deportivo gikk videre med 5–4 sammenlagt.

Manchester United - Juventus, 1998/99

Semifinale. I motsetning til de to ovenfornevnte eksemplene var det rimelig åpent etter den første kampen (1–1 i Manchester), men det tok ikke lang tid før kampen så delvis avgjort ut i Torino.

Da hadde Filippo Inzaghi allerede rukket å score to mål, men Manchester United kom tilbake. Roy Keane reduserte på corner og Dwight Yorke sørget for at United var videre på bortemål til pause.

Avansementet ble endelig sikret med litt over fem minutter igjen å spille. Dwight Yorke rundet keeper, gikk i bakken, men før dommeren rakk å blåse straffe, dyttet Andy Cole ballen over målstreken med litt over fem minutter igjen å spille. Finalebilletten var sikret, og den husker de fleste nordmenn hvordan gikk. Og for de som ikke gjør det: Ole Gunnar Solskjær ble matchvinner.

PS: Vi har selvfølgelig ikke glemt Liverpools mesterlige opphenting mot AC Milan i Champions League -finalen i 2005. Spørsmålet er imidlertid om ikke den er mer til inspirasjon for Liverpool og avskrekkende for Roma enn omvendt.

VGs tips: Roma-seier

Roma må fremover for alt det er verdt, og det er selvfølgelig skummelt med tanke på Liverpools ekstremt lynhurtige angrepsrekke. Men Roma har vist at de kan før, og comebacket mot Barca er friskt i minne.

Det er ikke sikkert de klarer å gjenta bedriften, men laget er uansett bunnsolide på hjemmebane. Har ikke sluppet inn mål på ærverdige Olympiastadion, fansen står ikke tilbake for The Kop, og vi lander på at Roma vinner onsdagens kamp.

