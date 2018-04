Storebror Reginiussen til lillebror: – Du skal få kjenne det

TRONDHEIM (VG) Storebror Tore Reginiussen lover at lillebror Mads skal få kamp om poengene når Ranheim snart kommer på besøk til Lerkendal.

Etter ett mål på hver sin arena har to brødre fra Finnmark notert seg for fire Eliteserie-scoringer på én uke.

– Det er jo han som står for flesteparten. Han er en veldig god spiller som har tatt sjansen i Eliteserien med begge hender. For min del var det viktig å få stanget inn en scoring, og at jeg er med og bidrar til at vi ikke slipper inn mål. Det er godt for en forsvarsspiller, sier storebror Tore Reginiussen til VG.

– Et eventyr

Femten minutter etter at storebror stanget inn ledermålet for Rosenborg, «plinget» det på resultattavla på Lerkendal. Der stod det at lillebror Mads hadde scoret det som skulle bli seiersmålet for Ranheim mot Lillestrøm.

– Jeg så det på skjermen. Han er i målform han, og scorer mer enn meg. Det er jo et eventyr på alle måter det han holder på nå. Ranheim har spilt på seg mye selvtillit og har tro på det de gjør.

Hvem er best i byen?

5. mai kommer Ranheim på besøk til Lerkendal. Vinneren av den kampen kan kalle seg «best i Trøndelag». Men ikke bare dét, førsteplassen på Eliteserie-tabellen kan også være innen rekkevidde.

– Det er godt å se at du fikk en «kasse» til og seier mot Lillestrøm. Det blir djevelsk artig når dere kommer hit, og det er klart; i den formen dere er i så blir det tøff motstand, men du skal få kjenne det hvis du beveger deg inn i boksen, i hvert fall, sier Tore når VG ber om en hilsen til Mads.

– Hvem har favorittstempelet før den kampen?

– Akkurat nå må det jo være dem, de leder jo nesten tabellen. Så de får gjerne ta det hvis de vil.

– Og hvilket lag er best i Trøndelag?

– Det er nok oss, men akkurat nå er Ranheim høyere enn oss på tabellen, og det er en stor prestasjon. Det er viktig at de har sopet med seg bra med poeng. Det viktigste er at når vi kommer til november, så skal vi være på topp igjen, sier storebror.

Kampen mellom Rosenborg og Ranheim spilles 5. mai.