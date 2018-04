FEIRET MED FANSEN: Foran den vesle borteseksjonen på Aspmyra jublet Rosenborg-spillerne for 1–0-målet til Alexander Søderlund. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Rosenborg-mål nummer 350 under Ingebrigtsen sikret ny seier

Publisert: 16.04.18 20:53

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Rosenborg 0–1) Alexander Søderlund (30) fikk sjansen fra start for andre kamp på rad – og scoret kampens eneste mål mot Bodø/Glimt.

– Vi er passive og klarer ikke å komme oppi. Vi flytter ikke beina raskt nok, men tre poeng er det vi vil ha, sier Søderlund til Max.

Headingen til RBK-spissen på Vegar Eggen Hedenstads presise corner på første stolpe var samtidig Rosenborg-scoring nummer 350 i serie, cup og europacup etter at Kåre Ingebrigtsen overtok som trener i juli 2014.

I sin kamp 163 i samme periode, gjentok Ingebrigtsen suksessgrepet fra 4–0-seieren mot Molde og plasserte Nicklas Bendtner på ving og hardtarbeidende Alexander Søderlund som midtspiss. Det betalte seg halvveis; Søderlund ble matchvinner, mens Bendtner hadde en anonym kamp på kanten.

– Vi er veldig fornøyde med tre poeng. Sist RBK vant her trente vel jeg Bodø/Glimt . Det er alltid vanskelig å komme hit. Det er ikke noe vakker fotballkamp, men det handlet om å få tre poeng. Vi er fryktelig upresise, mener Ingebrigtsen til Max.

Mens Bodø/Glimt er sånn de alltid har vært; det er 4–3–3, tempo og overganger, bakromspasninger på kant og en som heter Berg på indreløperplass.

VG Live: Fyldig referat fra kampen her !

Målløst til pause

1. omgang var relativt grå, til tross for 3–2 i sjanser til Rosenborg. Anders Trondsen ble fint spilt opp av Alexander Søderlund og burde kanskje satt en god Zoran Popovic enda litt mer på prøve.

Glimt-keeperen tok også uten problemer høyrebensvolleyen til Pål André Helland etter 27 minutter, og da sistnevnte forsøkte seg med den andre foten, en klassisk Helland-curler, gikk skuddet til side for mål.

I motsatt ende fikk hjemmelaget en dobbeltsjanse tre minutter før pause. Tore Reginiussen slo en svak bakoverpasning mot André Hansen, som ble snappet opp av Kristian Fardal Opseth.

Glimt-toppscoreren satte opp rekkekamerat Amor Layouni som skjøt (dårlig) i stedet for å trille til bedre plasserte Vegard Moberg på bakre stolpe. RBK-innbytter Marius Lundemo stoppet forsøket, og returen blåste Ulrik Saltnes over mål.

Snytt for straffe

I 2. omgang – etter Søderlunds mål – ville og prøvde Bodø/Glimt klart mest. Både Opseth, Layouni og spesielt Saltnes hadde mulighet til å utligne i en god Glimt-periode.

På overtid kom situasjonen som blir diskutert heftigst i Bodø i kveld: Trygve Kjensli blåste aldri da innbytter Geir André Herrem gikk i bakken på et gjennomspill etter at Rosenborg-stopper Even Hovland var borti ankelen. Straffespark, mente Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal på direkten.

– Det er en veldig kontroversiell situasjon. Vi føler oss snytt. Vi hadde sårt trengt å få den situasjonen i vår favør. Det hadde vi fortjent. Det er ikke noe diskusjon en gang, meddeler Glimt-trener Kjetil Knutsen til Max.

Men det ble hverken straffe eller mål på Bodø/Glimt – som for første gang i sinne 23 sesonger i toppserien står med fire strake kamper uten scoring. Mens Rosenborg sikret sesongens første borteseier, også den første på kunstgress siden 3–0-triumfen over Tromsø i oktober i fjor, etter å ha mislyktes i å vinne på plast både i Ålesund, Skien (to ganger) og Sarpsborg.

