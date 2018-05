Deila misfornøyd tross cupavansement: – Jeg måtte si fra i pausen

Publisert: 01.05.18 19:51 Oppdatert: 01.05.18 20:44

GRORUD (VG) (Grorud – Vålerenga 0–1, Orkla – Ranheim 1–3) Først reddet keeper Marcus Sandberg (27) straffe på mesterlig vis. Så sendte midtsopper Felipe Carvalho (24) Vålerenga til cupens tredje runde.

Den uruguayanske stopperen kunne enkelt dytte ballen over målstreken etter at Sam Johnson hadde headet i tverrligger og ut etter en corner.

Dermed kunne Vålerenga puste lettet ut for cupavansement mot 2. divisjonslaget Grorud, som slettes ikke gjorde seg bort på eget kunstgress.

Faktisk burde hjemmelaget ha tatt ledelsen da dommeren pekte på krittmerket etter åtte minutters spill, men Enga-keeper Marcus Sandberg vartet opp med en strålende redning på forsøket til Zirak Ahmed.

Den svenske keeperen slang seg så lang han var til høyre og klarte akkurat å dytte ballen utenfor stolpen.

1–0 holdt til seier, men VIF-trener Ronny Deila var ikke direkte fornøyd etter 1–0 over Grorud i 2. runde i cupen.

– Jeg måtte si fra i pausen. Det var ikke bra nok, sier Deila til VG.

Han savner de som tar ansvar i slike kamper, men mener likevel at VIF vant fortjent og at det er viktig for klubben å komme lengst mulig i cupen, siden de neppe vinner ligaen i år heller.

– Det skal være større forskjell på lagene. Men sånn blir disse kampene når vi ikke tar nok ansvar selv, sier Deila.

Vålerenga var ikke det eneste eliteserielaget som kunne juble for cupavansement på Arbeidernes dag. Ranheim slo Orkla 3–1 på bortebane etter scoringer av Michael Karlsen, Daniel Kvande og Sivert Solli.

Det bli spilt én cupkamp til tirsdag. I den trakk Kongsvinger det lengste strået mot Raufoss. På Gjemselund ble det 4–2.