ENORMT POPULÆR: Zlatan Ibrahimovic får beundrende blikk og enorm oppmerksomhet i Los Angeles. Her før møtet med Kansas City forrige helg.

Ringte Lagerbäck for Zlatan-råd før Galaxy-overgangen

Publisert: 16.04.18 10:08

FOTBALL 2018-04-16T08:08:38Z

LOS ANGELES/OSLO (VG) Los Angeles Galaxy-trener Siegfried Schmid (65) ville forsikre seg om at Zlatan Ibrahimovic (36) var rett mann. Bekreftelsen fikk han av Norges landslagstrener Lars Lagerback (69).

– Jeg forhørte meg med Lars om hva han tenkte. «Ibra» var på vei hit, og da var det greit å sjekke med noen som kjenner ham godt som spiller og type, sa Schmid til VG på treningsbanen til Major League-giganten LA Galaxy før helgens møte med Chicago Fire.

36-åringen fikk lørdag kveld sin første kamp fra start, scoret oppgjørets eneste mål med en heading på overtid i førsteomgang . Han har «snudd Major League på hodet» i kjent Zlatan -stil, med tre scoringer på like mange kamper.

Hovedpersonen selv bekrefter overfor Aftonbladet at nå øker sjansene for at han spiller VM for Sverige til sommeren, selv om han ikke har snakket med landslagstrener Janne Andersson.

– Det behøves ikke å prate (med Andersson), sa Zlatan og svarte følgende på spørsmål om sjansene for at han nå spiller VM i Russland:

– Vi får se. De øker.

– Jeg kunne spilt hele kampen, men jeg visste også at de siste ti minuttene kom til å bli «dirty». Da var det bedre at noen med friske bein tok over, sa Ibrahimovic etter Chicago-kampen.

Alvorlig skade

Ibrahimovic pådro seg en alvorlig kneskade for et år siden , og klarte ikke å komme skikkelig tilbake i Manchester United. I slutten av mars ble han fristilt, og var klar for å signere med LA Galaxy, der Ola Kamara og Jørgen Skjelvik også spiller.

Schmid var ganske sikker i sin sak om at «Ibra» kunne passe inn i den amerikanske ligaen, men ville likevel ta praten med den norske landslagstreneren. Lagerbäck kjenner Zlatan godt fra sine roller i svensk landslagsfotball fra midten av 90-tallet og frem til 2009.

– Hva sa Lagerbäck til deg om Zlatan da?

– Det blir mellom Lars og meg … Men det er ganske åpenbart at det ikke ble sagt noe negativt, og han signerte rett etterpå, svarte Schmid muntert.

Lagerbäck kastet Zlatan ut av landslaget

Lagerbäck og Zlatan har også hatt sine kontroverser, og spissen ble blant annet kastet ut av landslaget sammen med lagkameratene Olof Mellberg og Christian Wilhelmsson i 2006 etter en bytur i 2006.

69-åringen hadde uansett ingen betenkeligheter med å bekrefte at Ibrahimovic mest sannsynlig vil være en kjempesignering for Galaxy.

– Det er ikke vanskelig å være positiv til en frisk Zlatan. Den eneste betenkeligheten er at han kanskje ikke er, eller blir helt, restituert etter den alvorlige kneskaden. Men kommer han i nærheten av gammel form, så vil han være en fantastisk mann for Galaxy, sier Lagerbäck til VG.

– Så du sa utelukkende positive ting da Schmid ringte?

– Vi gikk ikke veldig i dybden, men jeg skjønte at han hadde god oversikt over Zlatans ferdigheter på banen. Jeg kunne egentlig bare verifisere det han allerede visste.

– Tror du Zlatan er en bedre mann sosialt sett å ha i en spillerstall nå enn for 10-15 år siden?

– Jeg har ikke jobbet noe med ham siden 2009, men Zlatan er Zlatan. Jeg har truffet få spillere som er så mentalt sterke, har en særskilt drivkraft og vinnervilje. Det er det som har gjort ham så bra, og dette har alle forutsetninger for å bli en suksess, mener Lagerbäck.

Så åpnet da også stjernespissen med to scoringer, den ene fantastisk , da han ble byttet inn for Galaxy i byderbyet mot Los Angeles FC for et par uker siden. Innhoppet mot Kansas City sist helg endte ikke med scoringer.

– Debuten var spektakulær, og det er jo typisk Zlatan å gjøre noe slikt. Zlatan pleier ikke å mislykkes, og jeg tror det var lurt av ham å dra til Major League. Han vet godt hva han gjør, mener Lagerbäck.

Det ser foreløpig ut til å være en bra spådom. Da Zlatan endelig fikk starte mot Chicago, ble han matchvinner. For første gang på lenge var det også utsolgt på Chicagos stadion, noe Zlatan får sin del av æren for. Den tar han også, i kjent stil:

– Jeg hører de aldri fyller stadion her. Da får jeg komme oftere, sa svensken som altså gikk seirende ut av duellen mot tidligere Manchester United-lagkamerat Bastian Schweinsteiger.

Håper på Kamara-flyt

Lagerbäck kommer til å følge Zlatan og Galaxy ekstra tett, først og fremst fordi Kamara blir svenskens spissmakker. I tillegg vil landslagsstopper Skjelvik få brynet seg mot ham på trening.

– Det er ikke feil om Zlatan kommer tilbake i normalt slag, da har Ola en virkelig bra makker, som jeg håper han vil lære mye av.

Galaxy-trener Schmid roser måten Zlatan har glidd inn i klubben den første tiden.

– Han har kommet inn her og vært sosial med alle spillerne, uavhengig av status og alder. Jeg merker allerede at han er en stor inspirasjon i gruppa, og de unge spillerne her må klype seg i armen hver gang de sitter i garderoben med ham. Når den gjengen her blir skikkelig samspilt skal dette bli bra.

– Jeg synes det fungerte bra. Vi samarbeider fint, og skaper sjanser for hverandre, svarte Zlatan på spørsmål om hvordan han synes det fungerte med Kamara på topp mot Chicago.

LA Galaxy har hjemmekamper de to neste helgene. Først er Atlanta United, og så kommer New York Red Bulls på besøk.