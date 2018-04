Eksperter spår PL-bunnstriden: – To lag som har skuffet radikalt

Premier League-sesongen nærmer seg slutten, men spenningen er ikke over selv om gullet er delt ut. Slik tror ekspertene bunnstriden ender.

Fem runder før slutt var det klart at Manchester City kunne juble for seriegullet i Premier League , men i bunn er intet avgjort selv om det ser helsvart ut for West Bromwich.

Fakta Slik er ståa i bunnstriden i Premier League 13. plass: Brighton, 36 poeng på 34 kamper Har igjen: Burnley (b), Manchester United (h), Manchester City (b) og Liverpool (b). 14. plass: Crystal Palace, 35 poeng på 35 kamper Har igjen: Leicester (h), Stoke (b) og West Bromwich (h). 15. plass: West Ham, 35 poeng på 34 kamper Har igjen: Manchester City (h), Leicester (b), Manchester United (h) og Everton (h). 16. plass: Huddersfield, 35 poeng på 34 kamper Har igjen: Everton (h), Manchester City (b), Chelsea (b) og Arsenal (h). 17. plass: Swansea, 33 poeng på 34 kamper Har igjen: Chelsea (h), Bournemouth (b), Southampton (h) og Stoke (h). 18. plass: Southampton, 29 poeng på 34 kamper Har igjen: Bournemouth (b), Everton (b), Swansea (b) og Manchester City (h). 19. plass: Stoke, 29 poeng på 35 kamper Har igjen: Liverpool (b), Crystal Palace (h) og Swansea (b). 20. plass: West Bromwich, 25 poeng på 35 kamper Har igjen: Newcastle (b), Tottenham (h) og Crystal Palace (b).

Laget har satt inn en sluttspurt (seier mot Manchester United og uavgjort mot Liverpool på de siste to), men må fortsatt vinne sine siste tre og er også avhengig av at lagene foran snubler.

VG har snakket med tre eksperter som ikke er i tvil om at West Brom rykker ned, men foran der er det jevnere.

Fra Brighton på 13. plass og ned til Stoke på 19. plass skiller det bare syv poeng etter at alle lagene har spilt henholdsvis 33 og 34 kamper. Se hvilke lag som ligger hvor på tabellen og hvilke lag de har igjen i faktaboksen.

– Slik status quo er nå, tror jeg Stoke og Southampton ryker. De har en slags catch 22, der begge skal møte Swansea borte. Løsningen er selvsagt selv å vinne den kampen, men problemet er at det må deles ut poeng til minst ett av de lagene i den andre av de to kampene også. Så det regnestykket tror jeg rett og slett ikke går opp, sier ekspert og Vålerenga-speider Lars Tjærnås til VG.

Han tror Stoke og Southampton ikke makter å få mer enn 35 poeng, og at det ikke holder.

– Eneste mulighet er at Huddersfield har igjen fire lag som alle er bedre, klart bedre , i utgangspunktet. Men jeg tror et desperat Huddersfield tar poeng hjemme mot Everton eller Arsenal, eller begge. Da er de utenfor rekkevidde, konstaterer han.

Han er ekstremt skuffet over de to lagene han tror rykker ned sammen med West Brom.

– For meg er det to lag som har skuffet radikalt, Southampton og Stoke. Southampton har vært utrolig flinke gjennom flere sesonger til å treffe med signeringer både på managere og spillere i flere år. Nå har de bommet på flere, og betaler prisen for det.

Tjærnås får støtte av VGs ekspert på internasjonal fotball, Trond Johannessen. Han tror også at Southampton og Stoke tar turen ned med West Browmich.

– Southampton er det laget som har skuffet meg klart mest. Jeg var ganske sikker på at Soton hadde skaffet seg en solid grunnmur, med sitt sterke akademi, at det var et lag som ville holde seg trygt midt på tabellen, sier han.

Premier League -kommentator for TV 2, Simen Stamsø Møller, har samme utfall.

– Jeg tror det blir slik det ser ut nå. West Brom går ned og tar med seg Stoke og Southampton, to lag som ikke vet hvordan de skal vinne fotballkamper, sier han.

VGs tips: Slik ender bunnstridskampene

Lørdag skal alle de tre nedrykksspådde klubbene i aksjon. Stoke møter Liverpool borte, West Bromwich skal på tur og møte Newcastle mens Southampton tar imot Bournemouth.

Liverpool - Stoke, U 5,00 i odds.

Liverpool har onsdagens Champions League-retur i Roma å tenke, og kommer ganske sikkert til å hvile spillere. Har bare tre senior midtbanespillere tilgjengelig - hvilket er eksakt den posisjonen på banen der Stoke er best. Gjestene er uten ligaseier på 11 forsøk. Men håpet deres må være at vertene har fokus et annet sted.

Newcastle - West Bromwich, H til 1,70.

Newcastle ga et tafatt inntrykk borte mot Everton på mandag (0–1-tap), men vant de fire foregående ligamatchene. WBA med 1–2–0-flyt, og har gjenvunnet litt av selvrespekten. Men det er nok for sent, og Newcastle har en perfekt mulighet til å slå tilbake.

Southampton - Bournemouth, Begge lag scorer til 1,60.

Hjemmelaget er pisket til å vinne - noe de ikke har gjort siden tidlig i februar. Må bare slippe seg løs her. Bournemouth har en periode hvor lite lykkes. Har sluppet inn minst to mål i fem av seks seneste. So’ton har gått på minst to baklengsmål i fem av syv siste kamper.

Swansea - Chelsea, Begge lag scorer til 2,00.

Swansea er fire poeng over nedrykksstreken. Hadde en super vinter, og en skrøpelig vår så langt - står uten seier siden 3.mars. Vil kjenne til de øvrige bunnlagenes resultater når denne kampen sparkes i gang. Chelsea er ikke i knallform, men har i det minste scoret i seks av syv siste bortematcher.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.