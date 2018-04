STILL GOING STRONG: Robin van Persie var på scoringslisten da Feyenoord vant den nederlandske cupen. Foto: OLAF KRAAK / ANP

Cupgullet glapp for Midtsjø og Svensson – fikk juling av van Persie & co.

Publisert: 22.04.18 19:55

(AZ Alkmaar – Feyenoord 0–3) Den norske AZ Alkmaar-duoen Fredrik Midtsjø (24) og Jonas Svensson (25) fikk ikke krone en strålende sesong med cupgull. I stedet fikk de juling i finalen.

Og nettopp det var en felles skandinaver delvis ansvarlig for. En annen del av ansvar må en gammel Arsenal- og Manchester United-spiss ta.

Det var nemlig danske Nicolai Jørgensen som var først ute. Han sendte Feyenoord i føringen etter 28 minutter, og etter pause doblet den hjemvendte sønnen Robin van Persie ledelsen for «De Kameraden».

På overtid av oppgjøret økte Jens Toornstra ledelsen til 3–0, og sørget for at det ble en blytung dag på jobben for «norske» AZ Alkmaar .

Cupgull nummer tolv

Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson har blitt hyllet som to av de beste spillerne i den nederlandske Æresdivisjonen, men ingen av de–eller noen av de andre AZ-spillerne–kunne hindre Feyenoord fra å løfte KNVB Cup-trofeet.

Dette er de røde og hvites 12. triumf i den nederlandske cupen, og de kunne feire den på hjemmebane. Kampen ble spilt på Stadion Feyenoord (selv om AZ var oppført som hjemmelag).

Midtsjø gjorde ikke stort mer enn å pådra seg et gult kort i løpet av de 66 minuttene han spilte. Svensson spilte på sin side hele kampen for AZ.

Europa League neste sesong

Alkmaar dominerte banespillet og skapte en rekke sjanser, men fant aldri veien forbi den gamle Liverpool-målvakten Brad Jones i Feyenoord-buret.

Dermed kunne Robin van Persie juble for sitt første trofe i Nederland. Han har i løpet av karrieren vunnet en rekke trofeer, som FA-cupen og Premier League, men han har ingen fra Nederland–før nå. Dette var hans andre pokal med Feyenoord. Han vant UEFA-cupen med Rotterdam-klubben under sitt første opphold der i 2002.

Cuptriumf ble det altså ikke for AZ, som med seier søndag kunne vunnet cupen for femte gang. De vant turneringen sist i 2013.

Den magre trøsten får være at de er foran Feyenoord i Æresdivisjonen. AZ, på 3. plass, er åtte poeng foran Feyenoord på 4. plass, og idet to kamper gjenstår av sesongen, er de sikret 3.-plassen som gjør at de går inn i 2. kvalifiseringsrunde i Europa League.

Feyenoord må på sin side ut i Europa League-playoff.