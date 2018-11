1–1: Bjørn Maars Johnsen jubler etter å ha utlignet til 1–1 fire minutter før slutt. I bakgrunnen jubler Martin Ødegaard. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Maars Johnsen reddet livsviktig poeng for Norge

LJUBLJANA (VG) (Slovenia – Norge 1–1) Bjørn Maars Johnsen (27) reddet poenget som kan bli forskjellen mellom EM-sluttspill og ikke for Norge.

På tampen av en kamp der Norge nok en gang misbrukte noen vanvittige sjanser, steg den norske innbytteren til værs og stusset inn en utligning som kan bli gull verdt for Lars Lagerbäcks menn.

Bulgaria reddet på sin side 1–1 borte mot Kypros, og dermed er alt åpent før siste kamp i gruppen: Norge og Bulgaria har like mange poeng (10), men Lagerbäcks menn er foran på marginalt bedre målfoskjell (+1).

Utrolig sjanse

Med en lang rekke utilgjengelige nøkkelspillere hos Slovenia var det ingen tvil om at tidligere FC København-stjerne og Ståle Solbakken-elev Benjamin Verbic var mannen Lagerbäcks menn måtte passe ekstra godt på.

Men det tok bare ni minutter før kantspilleren fant hullet i det norske forsvaret: Sigurd Rosted tapte en duell mot den muskuløse spissen Andraz Sporar, som la ned ballen Domen Crnigoj. Han fant Verbic, som utnyttet et stort rom midt i det norske forsvaret og overlistet Rune Jarstein.

Etter en periode med stanging mot et etablert slovensk forsvar, kom en situasjon som har det aller meste til å bli en YouTube-hit:

Omar Elabdellaoui headet ballen forbi keeper, men Andraz Struna reddet den med et nødskrik på streken. Ballen spant deretter i stolpen og inn igjen mot Ola Kamara, men den norske spissen var hakket mer passiv enn sloveneren Miha Mevlja, som klarerte rett i Tarik Elyounoussi, men heller ikke han var rask nok i refleksen til å utnytte muligheten.

I det påfølgende norske angrepet fikk Moi Elyounoussi alle tiders mulighet til å plassere inn utligningen fra elleve meter, men avslutningen – uten press – gikk et godt stykke utenfor stolpen.

Maars-mål

En som i motsetning til Elyounoussi har hatt hellet med seg på klubblaget i det siste, er Martin Ødegaard. 19-åringen har banket inn to perlemål på kort tid i Vitesse og ble kastet innpå av Lagerbäck bare noen få minutter etter pause. Ut gikk Stefan Johansen, som etter en kamp langt under pari kastet vannflasken sin hardt i bakken så vannet sprutet.

Tre år og én dag etter forrige gang, play off-nedturen mot Ungarn i 2015, fikk unggutten igjen muligheten for Norge i en tellende landskamp. Og det tok ikke lang tid før han driblet seg løs og fikk vist frem venstrefoten med et godt skudd, men Slovenias keeper reddet forsøket.

Lagerbäcks siste grep fra sidelinjen var å ofre de mindre, raskere spissene Kamara og Tarik til fordel for større og sterkere Bjørn Maars Johnsen og Alexander Sørloth.

Et øyeblikk så alt norsk håp ut til å være ute: Den slovenske spissen Robert Beric, lagkamerat med Ole Selnæs i Saint-Étienne, stusset ballen i mål etter et frispark og jublet i noen sekunder med lagkameratene før linjedommeren vinket med flagget.

I stedet kom redningen i form av et hodestøt i motsatt ende av banen: Håvard Nordtveit svingte inn et innlegg på hodet til innbytter Maars Johnsen, som ruvet over alle og stusset ballen i mål forbi keeper.

Mens tankspissen spurtet mot cornerflagget og kastet seg på magen, løp Omar Elabdellaoui mot benken og ropte: «Hva er stillingen i den andre kampen?!» Svaret han fikk, var «1–0 til Kypros», men sekunder senere kom Bulgarias utligning på straffe.