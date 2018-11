TILBAKE? Zlatan Ibrahimovic feirer en scoring mot byrival Inter i 2012. Nå hevder flere at han kommer tilbake til AC Milan. Foto: OLIVIER MORIN / AFP

Kobler Zlatan Ibrahimovic til AC Milan: – Ekstremt kult

Flere italienske medier melder at Zlatan Ibrahimovic (37) vil signere for AC Milan. Det tas godt imot.

– Zlatan tilbake til Milan og Serie A er utrolig stort og ekstremt kult. Og det kjennes riktig. Han har en aura som går utenpå alle og har hatt mange av sine absolutt største øyeblikk som spiller på San Siro, for begge Milano-lagene, sier Even Braastad, halvparten av duoen bak podkasten Støvelball som tar for seg italiensk fotball.

Gazzetta dello Sport er en av flere italienske medier som melder at Ibrahimovic vil signere for Milan i januarvinduet. Også journalisten Carlo Pellegatti hevder det samme. Han avslørte overgangen da Ibrahimovic signerte for Milan i 2010.

Pellegatti melder at det dreier seg om en avtale på halvannet år med AC Milan Ibrahimovic – som denne sesongen har spilt for Los Angeles Galaxy i USA.

Denne syvåringen forbløffet Zlatan Ibrahimovic i USA:

Sterke spisser

I 2011 vant han serien med AC Milan. Han vant også ligaen tre ganger med byrival Inter. Før det var han i Torino-klubben Juventus. Siden har han også spilt i PSG og Manchester United.

– Det er kun to år siden han dunka inn nesten 20 ligamål for United i England, og jeg tror han er for stolt til å dra tilbake til Milan om han ikke føler seg god nok til å bidra ordentlig. Milan har hatt en ok sesong så langt, men de mangler noen typer. Først og fremst på midtbanen, men han har potensialet til å smitte en hel tropp med sin kontrollerte galskap og vinnermentalitet, sier Braastad.

Milan er i utgangspunktet godt dekket på topp med storscorer Gonzalo Higuaín og talentet Patrick Cutrone.

– Hvordan skal de bruke Zlatan Ibrahimovic?

– Gennaro Gattuso har spilt med både en og to på topp i høst. Han er jo en spiller som passer som enslig spiss i en treer og som en av to på topp. Men tenk å være Patrick Cutrone om det skulle skje. Selv om han vil få mindre spilltid, vil det bli en slags investering i egen fremtid. Han får se og oppleve Zlatan og Higuain på trening og i kamp. Som et 20 år gammelt spisstalent, blir det vanskelig bedre, svarer Braastad.

Higauins «hodemist» sammenlignes med Hulsker-episode:

– Trenger sånne som han

Ibrahimvoic sa nylig at han kunne tenke seg å flytte til motehovedstaden.

– Det er ingen hemmelighet at jeg liker Milan, sa spissen nylig ifølge Aftonbladet.

Milan møter Lazio klokken 18 søndag. På pressekonferansen fikk trener Gennaro Gattuso spørsmål om sin tidligere lagkamerat fra Sverige.

– Jeg trenger ikke å kommentere Zlatans kommentarer. Han er klar for å bære en drakt med stolt historie og han kan bli nyttig for oss. Vi hadde et bra forhold. Vi trenger spillere som han, sa Gattuso.

Zlatans supermål i LA-debuten ble kåret til årets mål:

VGs tips: Lazio-seier

Milan har 3-0-2 på de siste fem, med tap mot Inter og Juve, 2-2 -2 på bortebane så langt. Lazio kommer fra 1-1 mot Sassuolo og 3-1 -1 på de siste fem. De lyseblå har 4-0-2 hjemme, hvor Napoli og Inter er de eneste som har slått Lazio.

Milan har en lang liste med fravær, hvor Higuain (karantene) på topp, i tillegg til det foretrukne stopperparet Matteo Mussacchio og Alessio Romagnoli og midtbanespiller Lucas Biglia er de største savnene.

Milans fravær gjør hjemmeseier til det mest fristende i den viktige kampen for å styrke sin posisjon som nummer fire.

Det får du 1,77 i odds på. Spillestopp er 17.55, og ønsker du å se kampen, må du inn på Strive.

