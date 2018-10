Johnson berget Vålerenga-poeng etter billig straffespark

BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Vålerenga 1–1) Straffesparket fra Sam Johnson (25) berget uavgjort for Vålerenga, men trolig var det Lillestrøm, Strømsgodset og Start som jublet høyest.

Dermed opplevde Stabæk-trener Henning Berg for tredje gang på de fem siste kampene at laget hans leder matchen, uten å klare å vinne den. Straffesparket som ødela denne trepoengeren kaller Berg «ekstremt tvilsomt».

– Det er kontakt der, men det er ikke treffet av spilleren som gjør at han (Aron Dønnum) detter. Han legger seg rett ned og overspiller, selvfølgelig. Dommeren har mulighet til å dømme, selv om det var billig, oppsummerer Stabæk-treneren til VG om situasjonen der Ronald Hernandez sparket mot Dønnum, som hadde tatt seg forbi Stabæk-backen.

Johnsons 11. seriescoring for året sørget for at det bare skiller fem poeng mellom fem lag fra 11. til 15. plass på Eliteserietabellen .

Boli igjen

Lenge så det ut til at Franck Boli skulle bli kampens eneste målscorer på en kjapp og presis Stabæk-kontring, et tremannsangrep.

Keeper Marcus Sandberg var ute og plukket et innleggsfrispark fra Daniel Fredheim Holm, kastet i gang Jeppe Moe – og med blikk og ball hadde Stabæk-lagets mest presise venstrefot sendt Boli fri i bakrommet.

Ivorianeren rykket fra Fredheim Holm og dunket ledermålet mellom bena på Adam Larsen Kwarasey i Vålerenga-målet med bare fire minutter igjen til pause. Scoringsfasiten til Boli er av den heftige sorten: Han har scoret 11 av Stabæks 15 seriemål etter at de skilte lag med trener Toni Ordinas mot slutten av juni.

– Han har gode ferdigheter, og vi har et spill som gjør at han har får brukt de ferdighetene. Han vet hvor han skal løpe, vi vet hvor han skal løpe, og alle vet hvor de skal spille ball, beskriver Berg om Bolis forvandling siden sommeren.

Trist match

– Jeg er først og fremst en målscorer. Det er det jeg har lært meg helt siden jeg var ung, sier Boli – som lenge ble plassert på venstrekanten av Bergs forgjenger Toni Ordinas.

Kontringsangrepet han avsluttet på 1–0 var det soleklare høydepunktet i 1. omgang, selv om man kunne blitt lurt til å tro at det skulle bli en artig match basert på de første fem minuttene. Da kunne dessuten Bård Finne sendt Vålerenga i ledelsen etter en presis kontring, der bergenseren ble spilt opp av Sam Johnson.

Deretter handlet det om syv Vålerenga-cornere, ingen spesielt farlige, noen gjennombruddsforsøk og innlegg uten adresse i begge bokser, et par fine Abu-involveringer og null målsjanser. Inntil Boli spurtet fra hele Vålerenga og satte 1–0.

I 2. omgang fortsatte spillet i samme litt innholdsløse spor, selv om Stabæk lot Vålerenga ha ballen mye, evnet ikke Ronny Deilas lag å spille seg til store sjanser. Det ble med Jonatan Tollås Nations forsøk med et bakoverspark (der Johnson var i en bedre posisjon til å skyte) og innbytter Felix Horn Myhres forsøk i tverrliggeren – før Johnson fikk sjansen fra 11 meter.

– Etter pause var vi enige om å kjøre skikkelig på, men det var så dødt. Helt til vi kommer skikkelig de siste 20 minuttene. Da slåss vi febrilsk, får 1–1 – og det er fortjent, hevder Ronny Deila, som vedgår at det var mye ballinnehav (452 pasninger) og lite sjanser fra Vålerenga på Nadderud.

– Det er for mye mellomrom. Vi må lære av Stabæk der. De er mye mer farlige når de kommer inn på siste tredjedelen, da er det startinger. Spillere som Sam Johnson, «Chiddy», Bård Finne, må mye mer inn i bakrommet. Det er alltid fot, gjøre ting derfra, og da blir det ikke nok målsjanser, sier Deila.

PS! I pausen ble Morten Morisbak Skjønsberg klappet inn som nytt medlem av Stabæks «Hall of Fame». Forsvarsspilleren la opp etter fjorårsessongen, men får evig liv på Nadderud etter å ha fått tildelt plass nummer seks blant Stabæks legender etter Tom Fodstad, Lars Joachim Grimstad, André Flem, Daniel Nannskog og Alanzinho.