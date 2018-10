HOLDT FOREDRAG: Lars Lagerbäck brukte et drøyt kvarter for å redegjøre for sine meninger rundt måten det norske landslaget håndterne Bulgarias kynisme på i 1–0-tapet i september. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lagerbäcks strenge oppgjør med egne spillere: – Forbannet dårlig

Norge-sjef Lars Lagerbäck (70) er misfornøyd med måten spillerne hans taklet Bulgarias kynisme i forrige landskamp. Derfor tar han nå grep.

Første steg i svenskens plan var å holde et foredrag foran pressen om hvordan han mener de norske spillerne lot seg påvirke av det han kalte «filming og drøying av tid» fra bulgarerne.

Lagerbäck har tidligere gitt uttrykk for at han ønsker effektiv spilletid (to ganger 30 minutter) fordi han mener for mye tid går bort til drøying, som i 1–0-tapet mot Bulgaria, da ballen kun var i spill i 24 minutter av andre omgang .

Denne gangen rettet landslagssjefen fokus over på sine egne spillere, som han i en PowerPoint-presentasjon – toppet med tre videobevis – beskyldte for å bli «stresset og ukonsentrert». «Dette påvirket angrepsspillet negativt», skrev Lagerbäck i sin presentasjon, som varte i et drøyt kvarter før han presenterte landslagstroppen .

– Det er en håpløs situasjon for dommeren. For hva skal han gjøre, spurte Lagerbäck mens han viste eksempler på bulgarsk drøying og overspill.

Han understreket at han ikke først og fremst ønsker å kritisere Bulgaria for måten de oppførte seg på, men snarere å rette kritikk mot sine egne spillere for at de lot seg påvirke i stedet for å holde hodet kaldt og jakte utligning.

– Det er ikke bra. Det er forbannet dårlig, for å gå rett på sak. Dette er en kamp der vi mister fokus på oss selv. Vi blir stresset og ukonsentrerte, så vi spiller ikke som vi skal gjøre. Vi drar på oss aldeles for mange gule kort, som gjør at vi kommer inn i en stress-situasjon. Og vi drar på oss altfor mange frispark. Det hadde vi ikke trengt å gjøre. Filmingen og drøyingen må vi lære oss å kontrollere på en helt annen måte, sa en ærlig og engasjert Lagerbäck under foredraget som skapte noen reaksjoner i sosiale medier:

Skal vise spillerne 15 klipp

Overfor VG utdyper 70-åringen hvorfor han ønsket å bruke anledningen til å ta opp dette temaet på en pressekonferanse som i utgangspunktet handlet om å offentliggjøre landslagstroppen.

– Jeg synes det er viktig å si dette. Og jeg tror også at om spillerne ser det i mediene, og ikke bare hører det fra oss på samlingen, så tror jeg at de også får en forsterket effekt av det: «Faen også, nå kommer de til å følge med på det også», tror jeg de kan tenke. Så jeg tror de kan ha en viss nytte av det. Det var veldig bevisst, sier Lagerbäck til VG.

– Hvordan kommer du til å ta det opp med spillerne?

– Litt på denne måten. De kommer til å få se de samme «slidene», litt videreutviklet, og så kommer vi til å vise mange, mange flere klipp enn dere fikk se. Vi har vel tatt frem 17–18 klipp, og vil vise dem rundt 15, sier Lagerbäck, som bestemte seg for å ta oppgjøret da han gikk gjennom og analyserte Bulgaria-kampen.

Her kan du se Lagerbäck presentere ut den norske landslagstroppen:

Viser til Island

Han ønsker, kort fortalt, å se spillere som lar provokasjoner prelle av, men som samtidig ikke blir snille av den grunn.

– Jeg sitter ikke og klager om de diskuterer med dommeren når vi leder. Så «fair play» er ikke jeg heller, men jeg vil ikke at vi skal holde på og overdrive det der, selv når vi leder, sier Lagerbäck.

– Men vil du ikke at Norge skal være et lag man snakker om på samme måte som du omtaler Bulgaria, at det er «jævlig» å møte Norge?

– Jo, og jeg tror det irriterer motstanderne mer. Min erfaring fra Island er at de gjorde dette veldig bra. De svarte med et lite flir og smalt til i neste duell i stedet for å holde på sånn der. Jeg tror du vinner mye mer respekt slik, at motstanderne tenker «faen, går det ikke an å irritere disse her». For det er mye drittprat på banen, så jo bedre man kan håndtere det, desto bedre er det. Men fremfor alt må det ikke påvirke måten vi spiller på, og det gjorde det denne gangen, sier Lagerbäck, som mener Norges angrepsspill etter Bulgarias 1–0-målet er det svakeste han har sett av dem siden tapet mot Nord-Irland i hans norske trenerdebut.

– Vi slo bare opp tilfeldige langballer, sukker han.