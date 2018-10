KLAR TALE: Landslagssjef Lars Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Lagerbäck vil ha disiplin, disiplin – og mer disiplin

FOTBALL 2018-10-02T14:49:36Z

Lars Lagerbäck har fått spilledisiplin og defensiv trygghet inn i de norske landslagsspillerne. Neste punkt er mer disiplin – overfor motstanderen. Spørsmålet er om det blir for mye – i sum, at det kan slå motsatt vei.

kommentar

Publisert: 02.10.18 16:49 Oppdatert: 02.10.18 17:00

Men noen annen løsning ser ikke svensken på skuespill og drøying av tid.

På tirsdagens pressekonferanse brukte Norges landslagssjef mesteparten av tiden på temaet «drøying av tid» og «skuespill hos motstanderen». Og konklusjonen hans var at de norske spillerne må bli flinkere til å håndtere dette.

Eneste løsningen

På samlingen, før kampene mot Slovenia 13. oktober og Bulgaria 16. oktober, blir temaet gjentatt til det kjedsommelige for spillerne. For Lars Lagerbäck har ingen tro på at hverken motstanderne, eller dommeren, kommer til å gjøre noe annerledes.

Derfor er hans eneste mulige løsning å påvirke egne spillere. Lagerbäck vil ikke ha gule kort som fører til suspensjoner. Lagerbäck vil at spillerne hans skal være mindre irriterte på motstanderne som drøyer tid.

Lars Lagerbäck har selvsagt et poeng. Fotballspillere er blitt skuespillere. Fotballspillere, som leder fotballkamper, drøyer tiden. Sånn har det vært lenge. Det blir neppe endret. Lagerbäck ønsker seg effektiv spilletid, 2 ganger 30 minutter, i stedet for dagens ordning med 2 ganger 45 minutter, der masse tid går med til ingenting.

Lønner det seg?

Det er også riktig, mannen har mange gode poenger. Fotballen har lenge gått i feil retning hva gjelder tidsbruk, skuespill og klaging. Og det er prisverdig at Lagerbäck fokuserer på det.

Spørsmålet er om han drar bildet for langt, om fokus heller bør rettes mot et bedre angrepsspill, for eksempel. Norge har en ung tropp. Lagerbäck har rett i at Norge, mot Bulgaria, mistet litt fokus, da motstanderen scoret. Inntil reglene eventuelt endres, er det lite Lagerbäck kan gjøre med det. Men så lenge han mener at Norge vil tjene på enda mer disiplin, så prøver landslagssjefen å endre tankene og følelsene til spillerne sine.

Det er en vanskelig øvelse. Spørsmålet er om det lønner seg å fokusere såpass mye på dette. Det ligger i spillernes natur å reagere, bli fortvilet, gå enda tøffere inn i dueller i frustrasjon. Ikke lønner det seg, ikke gir det gode resultater – men fotballspillere gjør det likevel. Fordi det koker i hodet.

Ødegaard til U-21

– Jeg håper dere får se et super-disiplinert lag mot Slovenia, sa Lagerbäck på pressekonferansen. Han snakket om «fokus på oss selv, unngå frispark og kort». Han snakket om «tålmodighet». Han snakket om «stress og dårlig konsentrasjon.»

Lars Lagerbäck har fått inn en god disiplin i en landslagstropp som han nå holder fast ved. Når Birger Meling og Kristoffer Ajer, dessverre, er ute med skader, henter Lagerbäck inn to spillere han vet kjenner rutinene: Haitam Aleesami og Even Hovland.

Når han lar Martin Ødegaard spille på U21, henter han inn Mats Møller Dæhli – som kjenner systemet. Ro, disiplin – og orden. Han ønsker ikke noe nytt, ikke inn med noen som må drilles i måten Norges A-landslag herrer skal tenke på. Lagerbäck har funnet sin stamme, på cirka 25 spillere. Det er de som skal brukes i Nations League – hvis ikke noe spesielt skjer.

Spørsmålet er om fokus på enda mer disiplin, denne gangen rettet mot motstander og dommer, er veien å gå for å få marginene på sin side i kampene mot Slovenia og Bulgaria.

Det kan slå motsatt vei også – bli for mye.

Det Norge og Lagerbäck først og fremst trenger er et mer effektivt angrepsspill. Det har de siste kampene klart vist.