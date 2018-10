I TRONDHEIM: Tromsø-trener Simo Valakari hilser her på Kåre Ingebrigtsen i juli på Lerkendal. Siden har Ingebrigtsen fått sparken og Valakari kobles til trenerjobben neste sesong. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Uenige om Simo Valakari passer i Rosenborg

Tidligere cupvinner Jo Nymo Matland anbefaler Tromsøs Simo Valakari som ny Rosenborg-trener. Klubblegenden Bent Skammelsrud er ikke like positiv.

– Hadde jeg vært styreleder i Rosenborg ville jeg gjort alt jeg kunne for å hente Valakari. Det han får til med Tromsø på sitt beste ville passet veldig godt i RBK, sier Tromsø-gutt Matland til VG.

Den nåværende Brattvåg-spilleren ble cupmester med Aalesund i 2011 og har over hundre kamper i Eliteserien. Matland har fulgt Valakari tett og hatt flere samtaler med finnen.

Derfor anbefales Valakari av Matland i Twitter-diskusjon med Adressas fotballskribent Kai Bardal.

– Skiller seg ut

Foreløpig leder Rini Coolen Rosenborg ut sesongen, men hvem som trener trønderne neste år er usikkert.

– Jeg tror Rosenborg jakter et enda større navn, men av trenere i Norge skiller han seg mest ut. Evnen hans til å samle laget til å tro på hans ideer er imponerende, sier Bardal, assisterende landslagstrener i futsal, til VG.

Spillestil

Mange lar seg begeistre over Valakaris spillende stil i 3–5–2, men ville det fungert for et Rosenborg hvor det kreves titler?

– Overhodet ikke. Jeg tror absolutt det ville blitt bra. Spillestilen hans vil fungere bare enda bedre med flinkere spillere. Spillestilen gjør også at enkeltspillere utvikler seg, sier Matland og legger til at Valakari kan flere formasjoner enn 3–5–2.

– Det er jeg egentlig ikke redd for. Hvis han har klart å få det til i Tromsø, et lag uten særlig gode ballspillere, bør det bare løftes ytterligere i RBK, svarer Bardal på spørsmålet.

Skeptisk Skammelsrud

Like overbevist er ikke Bent Skammelsrud, en av Rosenborgs viktigste spillere i glansperioden på 90-tallet.

– Jeg synes ikke Valakaris kandidatur er noe bedre enn andre trenere her i Norge. Han er ikke den første jeg tenker på. Han har gjort det greit med Tromsø, men de er ikke i toppen og resultatene varierer, sier Skammelsrud.

På plass før 1. desember

Rosenborg vil ha ny trener på plass før 1. desember. Stig Inge Bjørnebye, Rune Bratseth, Fredrik Winsnes og Trond Alstad skal finne den nye sjefen, skriver Adresseavisen .

– RBK har muskler til å hente ett større navn enn Valakari. De ser nok litt større på det. Og de vet at de har økonomi til å strekke seg lenger, sier Skammelsrud.

Bardal skjønner at folk spør om Valakaris navn er «stort» nok til å ta over Rosenborg.

– Jobben i RBK er spesiell i så måte. Men han er humørfylt og trygg på sine ideer. Jeg tror han ville gjort Lerkendal-tribunene fornøyde, sier Bardal.

