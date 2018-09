SE PÅ MEG: Pierre-Emil Højberg blir hyllet av lagkameratene Cédric Soares og Mario Lemina etter å ha banket inn 1–0 på hjemmebane. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Southampton rotet bort seieren – Brighton-scoring på overtid

2018-09

(Southampton – Brighton 2–2) Southampton ledet – og hadde seieren – trodde de fleste. Men Glenn Murray ville det annerledes og reddet ett poeng for Brighton på overtidsstraffe.

Publisert: 17.09.18 22:52 Oppdatert: 17.09.18 23:43

Takket være et drømmetreff av Pierre-Emil Højberg, og en straffescoring av Danny Ings lå det an til første hjemmeseier siden april for Southampton.

Og det hadde ikke vært noe å si på om Mohammed «Moi» Elyounoussi også hadde scoret. Moi fikk en kjempesjanse midtveis i 1. omgang. Men headingen styrte han utenfor i sin femte kamp i Premier League etter overgangen fra sveitsiske Basel i sommer.

Etter 75 spilte minutter ble han byttet ut. Litt merkelig. Moi var toneangivende. God på dødball, og flink i duellspillet.

Men danske Højberg – vraket av Åge Hareide i den danske VM-troppen – sørget for at selvtilliten tok laget til manager Mark Hughes med et kanonskudd fra om lag 30 meter. Det skulle liksom ta livet av en marerittaktige hjemmestatistikk på St Mary’s.

Southampton har ikke vunnet hjemme siden april (2–1 over Bournemouth). Det kunne bli andre på rad i Premier League (første gang siden januar 2017). Og det så lovende ut da Danny Ings scoret sitt tredje på fem ligamatcher.

Ings ble lagt i bakken. Men det var ikke snakk om å overlate straffesjansen til noe andre. Nå er han ett mål foran Liverpools målmaskin Mohamed Salah så langt i sesongen.

Manager Mark Hughes tok plass på benken etter 2–0. Men han spratt opp to minutter etterpå da Shane Duffy reduserte for Brighton på en heading fra kloss hold.

At Hughes så stresset ut er ikke rart. Southampton er det laget i Premier League som er dårligst til å holde ledelsen. Nå sprakk de igjen. I sluttminuttene så klart. Litt typisk at det var Glenn Murray som gjorde det for Brighton. Nå har han fem scoringer på de seks siste kampene mot nettopp Southampton.

Og én ting til: Southampton liker åpenbart ikke mandagskamper i den engelske toppdivisjonen. Av 11 mandagsmatcher har de tapt syv og fire har endt uavgjorte.