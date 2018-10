VEKKER AVSKY: Det er dette banneret – som Lillestrøm-supporterne holdt opp i annenomgang i kampen mot Brann – som får Fotball-Norge til å reagere sterkt. Foto: GJERT MOLDESTAD

NFF om bannerskandalen: - For alvorlig til å tulle med

Etter først å ha sagt at Fotball-Norge feiltolket «Mind the Gap»-banneret på Brann-stadion, la Kanari-Fansen seg flate natt til mandag. Yngve Haavik i NFF mener det ikke er greit å tulle om den alvorlige T-bane-ulykken.

Det skriver han i en SMS til VG mandag, der han ikke utelukker at det kan vanke straff etter bannerskandalen søndag kveld.

– Det er rutine på at påtalenemnda i NFF vurderer disse sakene, selv om terskelen for opprette en formell sak mot supportere på bakgrunn av ytringer generelt har vært høy, skriver han i en SMS til VG.

– Uavhengig av om det blir opprettet en sak eller ikke, så er det forståelig at det blir reaksjoner på gårsdagens banner, uavhengig av hva intensjonen til de som laget banneret var. Det er i alle fall ikke vanskelig å forstå at noen tolker banneret i retning den alvorlige ulykken på T-banen. Det er i så fall for alvorlig til å tulle med. Det er bra at både klubben og talspersonen for Kanari-Fansen er tydelig på det, fortsetter Haavik.

Helomvending

Og det var den alvorlige T-bane-ulykken deler av Kanari-Fansen forsøkte å harselere med på Brann stadion. Det kommer frem i en uttalelse publisert på Kanari-Fansens Facebook-sider natt til mandag, først omtalt på Romerikes Blad .

– Kveldens fotballkamp på Brann Stadion ble dessverre skjemmet av et skammelig banner som ingen oppegående Kanari-Fans ønsker å være bekjent av. Budskapet på banneret kan på ingen måte tolkes som noe annet enn et totalt smakløst forsøk på å gjøre en sak ut av en tragisk ulykke som rammet en ung Brann-supporter tidligere denne sesongen, heter det i uttalelsen signert styret i Kanari-Fansen.

Akkurat det står i kontrast til hva talsmann Thor-Arne Sandli forklarte overfor VG søndag . Han mente Fotball-Norge hadde feiltolket betydningen.

– Tanken bak banneret var at det var myntet på våre egne. Vi har klart å bygge opp et lite gap ned til nedrykksstriden gjennom to kjempesterke seirer. Tanken bak banneret var å minne våre spillere på at de måtte være bevisste på det gapet ned. Men så forstår jeg at denne blir oppfattet som kontroversiell, uttalte han søndag kveld, og sa at det var slik han hadde fått forklart budskapet, før han litt senere ringte opp igjen og sa at «Kanari-Fansen som organisasjon tar avstand fra den doble betydningen banneret kan ha hatt».

– Burde vært stoppet tidligere

– Hva var det som skjedde?

– Jeg forholdt meg til den informasjonen som ble gitt, men i ettertid skjønner man at det ikke var riktig måte å formulere seg på, sier Thor-Arne Sandli til VG dagen derpå.

– For budskapet var rettet mot Brann-supporteren i T-bane-ulykken?

– Jeg vet ikke hva de som lagde det hadde tenkt, men det er det styret landet på etter å ha drøftet saken sent i går kveld, svarer han.

– Kommer det til å få konsekvenser for de involverte?

– Før vi kan peke fingre, må vi i førsteomgang gjennomgå rutinene våre og se hvor det gikk galt. Dette burde ha vært stoppet tidligere, konstaterer Sandli dagen derpå.

Saken ikke avsluttet

I Kanari-Fansens nye innlegg natt til mandag heter det videre:

– På banen og tribunen er vi konkurrenter, men utenfor er vi forent av vår kjærlighet for fotball. Vi ønsker ingen supportere noe vondt, uavhengig av hvilken klubb de måtte ha kjærlighet til. Vi ønsker med dette å ta fullstendig avstand fra budskapet på banneret og oppfordrer de som har laget det til å beklage på det sterkeste, står det, før de avslutter:

– Denne saken er ikke ferdig for vår del, det må ryddes internt.

Heller ikke i Lillestrøm er de ferdig med saken. Daglig leder Robert Lauritsen har kalt inn supportergrupperingen på teppet.

– Vi har bedt Kanari-Fansen komme på et møte for å høre hva de planlegger å gjøre i sakens anledning, hva de internt vil gjøre for å unngå å sette oss i slike situasjoner, for det er vi som klubb som blir skadelidende, sier han til VG mandag.

Han håper de får til et møte med fansen i løpet av mandagen, og sier at de vil vurdere ytterligere konsekvenser etter det.

– Vi må følge opp dette, og få en bekreftelse på at fansen tar tak i det. Vi tar fullstendig avstand til det som har skjedd, presiserer Lauritsen.