Nytt hat trick av Messi–Barça utklasset PSV

FOTBALL 2018-09-18T18:49:24Z

(Barcelona – PSV 4-0, Inter – Tottenham 2-1) Først skrudde han inn en klassescoring på frispark. Men Lionel Messi (31) ga seg ikke før han hadde satt inn nok et hat trick i Champions League.

Publisert: 18.09.18 20:49 Oppdatert: 18.09.18 21:42

For selv om han fikk god hjelp fra de andre stjernespillerne i Barcelona var dette kvelden da Messi noterte seg for sitt åttende hat trick totalt i Champions League .

Halvtimen var gått da Lionel Messi hadde lagt ballen til rette rundt 20 meter fra mål. Og mannen som allerede hadde scoret 100 mål i Champions League før kveldens kamp, han kunne knapt gjort det finere.

Ballen gikk i en elegant bue mot det nærmeste krysset og Jeroen Zoet i PSV-målet var sjanseløs på perlescoringen.

Utklassing

Dette var imidlertid bare starten på en av de mange kveldene der man har blitt vant til å se at Barcelona utklasser andre klubber på øverste nivå i Europa.

Men det var først godt ut i 2. omgang at dette gikk fra et rimelig jevnt oppgjør til nok en komfortabel seier for Barcelona.

Etter 75 minutter ble kampen definitivt avgjort med to scoringer på rundt to minutter. Først var det formspilleren Ousmane Dembélé som doblet ledelsen. Han ble matchvinner mot Real Sociedad noen dager i forveien. Nå fulgte han opp med nok en viktig scoring og en av høy klasse. Med ryggen mot mål vendte han unna to PSV-spillere i en smart bevegelse før han skaffet seg åpningen til skudd rett utenfor 16-meteren. Ballen ble skrudd utenfor Zoets rekkevidde i venstre hjørnet av PSV-målet og til dobling av ledelsen.

Men bare rundt minuttet senere var Messi igjen elegant frempå. Rakitic løftet ballen vakkert inn i feltet der Messi kom i stor fart. På direkten satte Messi ballen i mål. Dermed hadde også kampen gått fra en jevnspilt kamp og var i stedet på vei til utklassing. Og det var ikke ferdig heller.

For rett før slutt satte Messi inn sin tredje scoring for kvelden, denne gang etter en elegant fremspilling fra Luis Suárez. Dermed var nok et hat trick i boks og nå står han med 103 scoringer i Champions League totalt og syv scoringer på sesongens seks første kamper.

Nedtur for Tottenham

Samtidig var det meget jevnt i den andre kampen i gruppen der Tottenham virket sterke borte på San Siro mot Champions League-mesteren fra 2010. Tottenham tok ledelsen ved Christian Eriksen etter 53 minutter og så deretter ut som de skulle klare å styre inn til seier.

Men Inter satte inn en meget sterk sluttspurt og da både Icardi, etter 85 minutter, og Vecino, to minutter på overtid, satte inn hver sin scoring var kampen snudd.

Og denne kampen var meget viktig, muligens aller mest for hjemmelaget Inter, i en så sterk gruppe som denne gruppen er med PSV og Barcelona som de andre lagene i gruppen.