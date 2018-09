AVGJORDE: Issam Jebali omfavnes av glade rosenborgere. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

RBK-matchvinner Jebali ble «scoutet» i over et år

FOTBALL 2018-09-17T04:46:12Z

(Vålerenga-Rosenborg 2–3) Rosenborg hadde hatt matchvinner Issam Jebali (26) på radaren i over et år før de kjøpte angriperen i sommer. Det kan vise seg å være helt avgjørende for gullkampen 2018.

Publisert: 17.09.18 06:46

– Vi har fulgt Jebali lenge, i mer enn et år, bekrefter Rosenborgs sportslige leder. Og legger til: - Det er ikke tilfeldig at det er akkurat han som avgjør denne kampen ...

Thoresen viktig

Rosenborg-speider Hallvar Thoresen er mannen bak finsiktingen av Issam Jebali. Den gamle landslags- og PSV-kapteinen anbefalte sterkt at Rosenborg gjorde det de kunne for å få en avtale med tunisieren, som spilte i Elfsborg i Sverige.

– Siden mars måned intensiverte vi interessen for Jebali. Så slo vi til. Men folk sa det var «årets bom-kjøp», sier Bjørnebye - ironisk.

Rosenborgs sportslige leder er svært imponert over det Jebali har prestert i svart og hvitt så langt. Fire mål på seks kamper lar seg høre. Og enda mer imponerende blir det når vi hører hva Jebali har drevet med den siste tiden: Han har nemlig vært mer i luften enn han har vært på bakken.

– Jeg har vært mye på reise den siste tiden, sier Jebali, som nettopp har debutert på den tunisiske landslaget. Da han satte inn seiersmålet, på volley, mot Vålerenga, fem minutter på overtid søndag kveld, hadde han vært opp og ned av flymaskiner så mange ganger at han gikk ut av tellingen.

Luftens konge

– Det er helt sikkert 10 ganger opp og ned med fly den siste tiden, sier matchvinneren.

– Han har vært i Tunis, og i Swaziland med landslaget. I tillegg måtte han til Oslo for å få seg visum. Det har vært mye stress, men se hva han gjør i denne kampen. Han er en meget god spiller, og vi tror han er best i den venstre kantrollen hos oss. Jebali har spilt både defensiv midtbane, offensiv midtbane, bak spiss, spiss og kant. Beste rollen hans, mener vi, er der vi bruker han nå. Og Jebali har sagt seg enig, sier Stig Inge Bjørnebye.

Vinner selv på dårlige dager - se video under her:

I en jevn og god kamp i Oslo søndag kveld, ble altså tunisieren nok en gang avgjørende. VIF tok ledelsen, Rosenborg utlignet - og gikk selv i ledelsen, før det så ut som Amin Nouris utligningsmål til 2–2 skulle bli det siste.

– Da vi fikk corneren på overtid, så trodde jeg på seier, sier Stig Inge Bjørnebye. Og corneren ekspederte Issam Jebali i mål.

– Det er derfor de kjøpte meg, sier tunisieren. Han virker helt rolig av oppstyret, mener han vet hva han kan. Han er ikke overrasket over noen ting.

– Jeg visste at jeg kom til en klubb der det forventes titler. Og de fikk en spiller som forventer å vinne. Vi passer sammen, sier Jebali.

Dobbelt så mange kamper

Rosenborg går en hektisk periode i møte. Stig Inge Bjørnebye sier at klubben utelukkende ser på det tøffe kamp-programmet som positivt.

– Fra halvspilt sesong og ut, spiller vi dobbelt så mange kamper som Brann. Vi har minimum 15 kamper, kanskje både 16 og 17, mer enn Brann siden juli og ut sesongen. Men vi ser på dette som en fordel, sier Bjørnebye.

Litt lenger bort i intervjusonen står hovedtrener Rini Coolen og snakker om det ene poenget som ble til tre. Alle har dårlig tid. Rosenborg skal rekke et fly.

Det handler om å komme seg fort hjem. Sånn at de får maksimal oppladning til de neste kampene.

– Seriemesterskapet skal vi vinne, hører vi Rini Coolen si.

Og med matchvinnere som Issam Jebali i stallen, er det ikke sikkert at den påstanden blir feil til slutt.