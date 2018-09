HERJER: David Akintola har levert 12 målpoeng for Haugesund i Eliteserien denne sesongen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Eliteserie-stjerneskudd eies av dansk mester – vil bli solgt til Haugesund

FOTBALL 2018-09-13T07:45:54Z

HAUGESUND (VG) Haugesund-suksessen David Akintola (22) eies av den danske seriemesteren FC Midtjylland, men har sett seg lei av å bli lånt ut.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 13.09.18 09:45

– Jeg vil bli i Haugesund, fastslår Akintola bestemt til VG.

I sin første sesong for Haugesund, på utlån fra den danske klubben, har nigerianeren vært den fremste offensive bidragsyteren på den nåværende tredjeplassen i Eliteserien. Seks mål og seks assists gjør ham til en av ligaens fremste målpoeng-plukkere – kun slått av Marcus Pedersen (15) og Erling Braut Håland (13).

Stjerneskuddet er i utgangspunktet bare lånt ut fra Midtjylland frem til sesongslutt. Haugesund har ikke sikret seg noen klausul som gjør at de kan kjøpe spilleren på permanent basis etter sesongen, bekrefter Midtjyllands sportssjef Svend Gravesen til VG. Men spillerens ønske er gode nyheter for den medaljejagende klubben.

– Jeg vil bli solgt til Haugesund. Jeg vil ikke dra på lån igjen. Jeg vil ha en fast overgang og få sjansen et sted. FKH har gitt meg sjansen, noe jeg setter stor pris på, og derfor hadde det vært fint å bli her, sier Akintola.

– Det er ikke 100 prosent opp til meg, men sjefen har sagt til meg at de ønsker å beholde meg. De må snakke med Midtjylland og få ting til å skje. Akkurat nå er det litt komplisert, sier han.

Nettsted: Verdt fem millioner

Akintola kom til Midtjylland fra deres nigerianske samarbeidsklubb FC Ebedei i november 2014. Siden har han blitt lånt ut tre ganger: Danske Thisted FC fra 2015 til 2016, OBOS-ligaklubben Jerv i 2017 – og nå Haugesund i Eliteserien, der han har fått sitt store gjennombrudd.

Ifølge den anerkjente nettsiden Transfermarkt har Akintolas verdi på overgangsmarkedet gått fra 1,5 millioner til fem millioner kroner siden overgangen til FK Haugesund .

– Vi ønsket å se ham spille fast på toppnivå og levere målpoeng jevnt og trutt. Når vi ser at han ligger helt i toppen av Eliteserien, så gjør det oss veldig, veldig glad, sier Midtjyllands sportssjef Svend Gravesen til VG.

– Vil dere ha ham tilbake ved sesongslutt?

– Nå må han gjøre denne sesongen ferdig i Haugesund og hjelpe dem til medalje, og så må vi se hvor han står i november. Hva skjer? Er han dyktig nok for Midtjylland? I så fall er dét steget han skal ta. Er han så interessant at klubber vil by på ham, så vil vi se på det. Det som er helt sikkert, er at det er veldig mange som vil være interessert i David etter denne sesongen, sier han.

Grindhaug: – Ikke vi som sitter på løsningen

Haugesunds standpunkt er klokkeklart: De ønsker å beholde sitt offensive stjerneskudd, altså å kjøpe ham på permanent basis fra Midtjylland.

– Det sier seg selv. Men det er ikke vi som sitter på løsningen her. Det er Midtjylland som eier ham, og som sitter på avgjørelsen, sier sportssjef Jostein Grindhaug til VG.

– Har de vist tegn til at de kan være villige til å selge?

– Jeg var nede hos Midtjylland for en god uke siden. Jeg vet deres tanker rundt det og hvor saken står. Det er det jeg kan si.

– Verdien hans skal ha steget fra 1,5 millioner til fem millioner kroner denne sesongen. Er han økonomisk innenfor rekkevidde?

– Hvis man snakker om de summene der, så er det beintøft. Det hadde vært beintøft bare med den første summen. Vi har ikke for vane å bruke så mye på en spiller, sier Grindhaug.

– At prisen hans har gått opp, er en god case for oss, men det har også vært en god ting for FKH, ettersom han kanskje er med på å lede dem til medalje, sier Gravesen i Midtjylland.