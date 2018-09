Bendik Bye ødela for Starts mulighet til sin første borteseier siden mai 2015

FOTBALL 2018-09-02T18:01:25Z

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Start 1-1) Start hadde ikke vunnet en bortekamp i Eliteserien på 1191 dager før møtet med Kristiansund. Lenge så det ut til å endelig brytes for Start, men Bendik Bye ville det annerledes.

Publisert: 02.09.18 20:01 Oppdatert: 02.09.18 20:47

Et Start-lag som virkelig trenger poeng i høstens kamper dersom de skal overleve i Eliteserien gikk ut i hundre på Kristiansund stadion, og gikk i føringen etter scoring av Herolind Shala etter halvtimen spilt. Det så lenge ut til å holde, men få minutter før kampen var over satte Bendik Bye ballen i mål for Kristiansund og fastsatte stillingen 1–1. Dermed ble det kun ett poeng til hvert av lagene.

– Hvor stor er forskjellen på ett og tre poeng i dag?

– To, ler Start-trener Kjetil Rekdal før han legger til:

– Det er surt, og det er selvforskyldt når vi ikke presterer bedre i andre omgang enn det vi klarer. Det føltes veldig unødvendig å miste seieren i dag, sukker Start-treneren til VG.

– Vi slutter å spille fotball

På Kristiansund stadion var det to helt forskjellige omganger publikum fikk servert. I første omgang var Start det beste laget og hadde flere muligheter til å lede med mer enn ett mål. Det ble helt snudd i andre omgang da Kristiansund kom ut i hundre, og styrte så å si alt av spill de siste 45 minuttene.

– Vi burde vært bedre når vi fikk ballen slik at vi kunne få satt i gang noen giftige kontringer. Det er jeg mest skuffet over i dag. Vi slutter jo å spille fotball, sier Rekdal.

Start har kun vunnet 4 av 21 kamper i Eliteserien 2018, og står kun med 17 poeng når det gjenstår ni serierunder. Kjetil Rekdal har tidligere uttalt at de må opp til 32 poeng for å holde seg i ligaen, og det betyr i så fall at Start er nødt til å vinne fem av de ni resterende kampene.

– Det begynner å få store konsekvenser når vi mister poeng i Drammen og her i dag. Det er ikke sikkert vi får slike muligheter igjen, men det er bare to poeng opp til kvalik. De andre lagene kommer til å gjøre som oss, å miste poeng, så må vi klare å vippe kampene i vår favør fremover, sier 49-åringen.

– Vi mangler rutine

En som lenge så ut til å bryte borteforbannelsen til Start i Eliteserien var Herolind Shala som satte sin første scoring for Start. Når det ikke ble utfallet var det en skuffet målscorer som møtte til intervju etter kampslutt.

– Vi mister to poeng på at vi mangler rutine de siste ti minuttene. Vi må være roligere med ball og ikke miste ball slik vi gjør. Det er så skuffende, sukker han.

– Hvordan var stemningen i garderoben etter kamp?

– Alle var skuffet, men vi legger oss ikke ned. Det er ni poeng igjen, og vi har klokketro på at vi kan holde oss oppe. Vi må bare holde det nivået vi hadde i første omgang i dag, forteller 26-åringen.

Fornøyd KBK-trener

En som gliste bredere etter kampslutt for å ha kommet tilbake helt på tampen av kampen var KBK-trener Christian Michelsen.

– Er det ikke herlig? Livet smiler når vi jobber inn det poenget på tampen der, sier Michelsen med et bredt smil om munnen.

Han forteller også at de var helt nødt til å endre på en del ting i pausen for å kunne slå tilbake, og var glad for at de grepene fungerte etter hvilen.

– Vi ser ut som et helt annet lag etter pausen. Vi vokser inn i kampen når vi får flere spillpunkter for oss på kantene våre. Start ble baktunge og måtte ned med fem spillere, og det er jo ulempen med å ha tre i forsvar, sier Michelsen.

Søndagens resultat gjør at Start fortsatt ligger på 15. plass med 17 poeng og Kristiansund på en 9. plass med 28 poeng.