ANSPENT: Forholdet mellom Manchester United-manager José Mourinho og Paul Pogba har ikke vært rosenrødt det siste året. Her etter tapet mot Tottenham denne høsten. Foto: OLI SCARFF / AFP

Pogba får kritikk for uttalelser: – Lei av det

FOTBALL 2018-09-09T13:47:40Z

Paul Pogba (25) bidrar ikke til å stilne spekulasjonene rundt hans egen Manchester United-fremtid.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 09.09.18 15:47

I en rekke intervjuer den siste tiden har den franske VM-helten benyttet anledningen til å dyrke overgangsryktene som har svirret rundt ham siden i sommer, da han ifølge flere medier skal ha ønsket å bli solgt til Barcelona .

– Jeg er fortsatt under kontrakt, jeg spiller her for øyeblikket, men hvem vet hva som vil skje i løpet av de neste par månedene, sa Pogba til Sky Sports Germany før torsdagens Nations League-kamp mot Tyskland.

I pressesonen etter 0–0-kampen kom Pogba med en selvmotsigende uttalelse som har skapt sterke reaksjoner blant Manchester United -fansen:

– Rykter er rykter … Men det er ikke meg som snakker, sa mannen som timer tidligere hadde gjort nettopp det.

– Kaster bensin på bålet

Og søndag morgen kom den siste i rekken av Pogba-intervjuer om fremtiden, i anledning det franske TV-programmet Téléfoot.

– Jeg er under kontrakt. Det har skjedd noen små ting mellom meg og treneren, men forholdet vårt er fortsatt det samme: Han er trener, jeg er spiller. Vi har felles mål, vi vil vinne, og det er alt som betyr noe, sier Pogba.

På spørsmål om Barcelona-ryktene svarer han:

– Så lenge dere ikke har sett meg smilende med drakten i hendene, så er det bare rykter.

PR-fremstøtene har skapt reaksjoner i England, blant annet fra ESPN -ekspert og tidligere Skottland-spiller Craig Burley, som har fått nok av Pogba-pratet.

– Jeg vet ikke med alle andre, men jeg er lei av Paul Pogbas posisjonering i denne saken. Jeg bryr meg ikke om han har problemer med Mourinho eller ikke. Folk kan si at han sier det fordi han blir spurt, men han er en smart fyr – bare si at du ikke ønsker å snakke om det! Men han fortsetter å kaste bensin på bålet. Han er ansatt av Manchester United som har betalte enorme summer for ham, sier Burley.

