Tottenham snytt for overtidsstraffe da Liverpools drømmestart fortsatte

FOTBALL 2018-09-15T13:22:37Z

(Tottenham - Liverpool 1–2) Liverpool vant 2–1 borte mot Tottenham, men på overtid hadde de flaksen på sin side. TV-bildene viste at Tottenhams Son Heung-min (26) trolig ble snytt for straffe på overtid.

Publisert: 15.09.18 15:22 Oppdatert: 15.09.18 15:57

– Her er Tottenham snytt for straffespark, slo TV2-anker Jan Henrik Børslid fast i TV2-studio, og får støtte fra ekspert Petter Myhre på direkten.

Son var i ferd med å skyte innenfor 16-meteren da Sadio Mané sparket borti venstrefoten hans slik at Tottenham-spilleren mistet fotfeste og falt.

Vorm rotet det til

Det har vært en marerittuke for Tottenham. Torsdag ble kaptein og lagets ubestridte førstevalg i mål Hugo Lloris dømt for fyllekjøring. Samtidig har keeperen som ledet Frankrike til VM-gull i sommer blitt skadet, og måtte stå over toppoppgjøret mot Liverpool lørdag.

Inn kom reservekeeper Michel Vorm. Han rotet det til. Først mistet han ballen i feltet, og Georginio Wijnaldum fikk headet ballen mot mål, akkurat de nødvendige centimeterne nok over streken til at dommerens klokke lyste for mål, selv om Vorm desperat slo den kjapt ut.

Etter pause lot han ballen gli mellom hendene hans slik at Roberto Firmino enkelt kunne doble ledelsen på Wembley, i det som egentlig skulle vært åpningskampen på nye White Hart Lane, men som ennå ikke står klar.

Erik Lamela reduserte på overtid, men utligningen kom aldri for Tottenham.

Drømmestart

Liverpool har fått en drømmestart på sesongen. De røde står med 15 poeng og full pott etter fem kamper. De har allerede seks poeng ned til Tottenhan, og setter press på de andre topplagene.

Kampen lørdag var ellers jevn, lagene vekslet på initiativet i kampen, men de røde var farligst foran mål.

– Resultatmessig tight, men Liverpool besto sesongens første virkelige test, slo TV2-kommentator Øyvind Alsaker fast på direkten.

– Det er mer sting og gjennombruddskraft i dette Liverpool-laget enn Tottenham i dag, oppsummerte TV2s ekspertkommentator Brede Hangeland, mot slutten av kampen.

Roberto Firmino satte tidlig ballen i mål, men flagget kom for offside. Firmino var ikke i offside, men foran mål sto Sadio Mane i offside, og flagget kom. En tvilsom avgjørelse.

Både Salah og Mané hadde sjanser, men da vartet Vorm opp med solide redninger. I andre enden var Moura nærmest med et stolpeskudd etter pause.