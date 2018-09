«Det blir ekstra gøy når du ser hvor mange som har tatt turen til Haugesund»

FOTBALL 2018-09-15

HAUGESUND (VG) (FK Haugesund-Brann 1–3) Brann tok utfordringen om «den vanskeligste bortekampen de har igjen» ved å imponere - samtidig som de kvittet seg med FK Haugesund i gullkampen.

Publisert: 15.09.18 19:50 Oppdatert: 15.09.18 20:57

Kristoffer Barmen, en av de største heltene fra seieren i Haugesund, mener publikumsstøtten i en vanskelig bortekamp ikke skal undervurderes. Han sier følgende til VG:

– Fotball handler om å ha det gøy, det er derfor jeg spiller fotball. Og det blir ekstra gøy når du ser at så mange har tatt turen. Det gir oss noe ekstra, og ikke minst etter kampen, da vi løp bort til dem, sier Barmen - som var med på den første scoringen - og sørget selv for den avgjørende scoringen, 0–3.

– Han gjorde en meget god kamp, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til VG - og ser bort på Barmen som blir intervjuet like ved. Alle snakker om gullkampen. Brann-treneren og laget hans begynner å bli vant til dette nå.

– Vi skal kose oss på søndag og følge med på den kampen, og regner med at Vålerenga tar det, fortsatte Ruben Yttergård Jensen til Eurosport.

Avstanden ned til Haugesund er nå på ni poeng, med åtte kamper igjen. Det er for mye, selv for et, normalt sett, solid FKH-lag.

Det var de såkalte «nykommerne» som tok ansvar i Haugesund, og det var viktig for både Lars Arne Nilsen og hele klubben.

Anført av en spille-opplagt Ruben Yttergård Jenssen, ispedd en like spillesugen og mål-kåt spiss i Daouda Bamba og en meget solid venstreback i Thomas Grøgaard, tok Brann kommandoen fra start.

Det gikk ikke lang tid før tittel-utfordrer nummer en, Brann, var i føringen. Et nærmest perfekt angrep fra et 4–3–3-lag, ballen gikk fra sentral midtbane, Ruben Yttergård Jenssen, til venstre indreløper Kristoffer Barmen, til venstre kantspiller Gilbert Koomson - og innlegg på hodet til spissen, nyinnkjøpte Daouda Bamba.

Han vant den duellen han måtte vinne for å score sitt første mål i kamp fra start: 0–1 på Haugesund stadion, etter ni minutters spill.

– Jeg visste jeg skulle spille fra start. Og jeg er glad for scoringen, sier Bamba i intervju-sonen etter kampen.

– Viktigere for han enn for meg at han scoret, sier Lars Arne Nilsen om Bamba-scoringen.

– Han slipper alle spørsmålene med den scoringen, legger Nilsen til.

Åpningen var ingen katastrofe for hjemmelaget, som slet med samspillet på det speaker kalte «Norges beste gressbane» - før kampen. FKH rakk ikke å komme inn i det heller, før en forsvarstabbe fra Alexander Stølås gjorde at Gilli Rolantsson plutselig befant seg alene med keeper Bråtveit. Mannen fra Færøyene gjorde ingen feil mot nordmannen, og Brann var i ledelsen med to mål, og det var ikke spilt mer enn 12 minutter med fotball på Haugesund stadion.

Nå kom FKH seg litt, etter hvert i omgangen, men Brann hadde ganske bra kontroll. Og da 2. omgang startet, kom dagens kontring: Sju mann stormet i angrep da Gilbert Koomson vant ballen for Brann. Bamba fant Kristoffer Barmen, som gikk, gikk - og skjøt. I krysset. 0–3. 62 minutter. Toppkampen i Haugesund var avgjort.

10 minutter før slutt reduserte FK Haugesund , ved ex-Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen, etter en corner. Men for sent.

– Taktisk og mentalt ble vi slått. Brann var klart best, sa en dønn ærlig FK Haugesund-trener Eirik Horneland til VG.

I perioder var det en fryd å se hvor ballsikre Brann er. De har mistet noe, lederskap og aggressivitet, med Sivert Heltne Nilsens avgang til dansk fotball. Men de har fått inn kloke, ballsikre, alltid spillbare Ruben Yttergård Jenssen. Og det kan vise seg å bli like viktig i de siste kampene: En som kan roe det hele, spille enkelt, beholde roen, ikke stresse.

Brann virker å ha fått integrert de nye spillerne i laget. Og da ser det bra ut foran de åtte siste seriekampene. Det blir nok gullfight til siste kamp dette.

