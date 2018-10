Så jevn er Brann-duellen mellom Bamba og Skålevik

BERGEN (VG) 9-8 i antall scoringer og 3-2 i målgivende. Den ene er betydelig mer effektiv, den andre er god til å komme til avslutninger. Det er jevnt, men også store ulikheter i tallene til Steffen Skålevik (25) og Daouda Bamba (23).

VG har gjennom statistikkleverandøren Opta sett på tall fra hele Eliteseriesesongen for de to spissene som kjemper om den ene «toppstillingen» i Lars Arne Nilsens 4-3-3.

– De har mange like egenskaper. Steffen litt råere defensivt, han springer litt mer, mens Bamba er den som kan gjøre ting på egenhånd i større grad. Steffen er en spiller som drar i rom og åpner for andre, mens Bamba er uforutsigbar. Litt forskjell er det, naturligvis, sier Brann-treneren.

Mener mål ikke betyr noe

Han må igjen velge én av dem i mandagens kamp mot Tromsø, der Brann kan kutte Rosenborgs tetforsprang til bare ett poeng og dermed sette full fyr på gullkampen i Eliteserien.

Skålevik kom inn mot Sandefjord sist og scoret 1-1-målet, som berget uavgjort for Brann i det som var en nedtur på bergenserne . Men etter Rosenborgs 0-1-tap i Molde søndag , blir smellen mot Sandefjord raskt glemt om Brann slår Tromsø på Alfheim mandag kveld.

– Poenget er at hvem som scorer og ikke scorer, det bryr jeg overhodet meg ikke om. Spissene skal gå på banen og gjøre andre gode. Om de scorer eller ikke scorer, betyr null og niks for meg, hevder Lars Arne Nilsen.

BAMBA VS. SKÅLEVIK Dadouda Bamba Scoringer: 8 Målgivende: 2 Spilte minutter: 1796 Avslutninger på mål: 22 Avslutninger totalt: 55 Store sjanser scoret på: 7 Store sjanser brent: 9 Store sjanser skapt for andre: 0 Ballvinninger totalt: 66 Ballvinninger off. tredjedel: 20 Antall straffer skaffet: 1 Tallene for Bamba inkluderer også kampene for Kristiansund før han ble Brann-spiller. STEFFEN SKÅLEVIK Scoringer: 9 Målgivende: 3 Spilte minutter: 1611 Avslutninger på mål: 15 Avslutninger totalt: 28 Store sjanser scoret på: 6 Store sjanser brent: 0 Store sjanser skapt for andre: 2 Ballvinninger totalt: 26 Ballvinninger off. tredjedel: 8 Antall straffer skaffet: 0

Løper mest

Steffen Skålevik kunne trolig forlatt Brann i sommer da Bamba ble kjøpt fra Kristiansund for over åtte millioner kroner . Han valgte å bli og var forberedt på mindre spilletid. Men tror spesielt at motstanderen i mandagens kamp bør passe ham bra.

– Jeg vet at jeg passer best mot de beste lagene, eller de som liker å spille ball. Der kan vi få brudd og presse høyt. Tromsø scoret jeg to mål på sist, påpeker Skålevik, som garantert også scorer høyt på statistikker som ikke finnes i VGs Opta-tall, nemlig antall sprinter og antall sprintede meter blant Brann-spillerne.

Han gjør altså mål på hver tredje avslutning han har i Eliteserien denne sesongen, mens konkurrenten Bamba har scoret på hver syvende for Brann og Kristiansund.

– Jeg har jobbet med det siste årene. Prøve å bli mer effektiv. Tingen i år er at jeg har slitt litt mer med å komme til sjansene enn før. Det har vært fokuset de siste månedene; å komme til flere sjanser, sier Skålevik.

Husker du hvordan det så ut da det rant over for Bamba på direkten tidligere denne sesongen?