ENGLAND-FIASKO: Henning Berg, Egil Olsen, Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken har alle vært managere i England. Ingen har hatt suksess. Nå får Solskjær et nytt forsøk. Foto: AP, Jan Johannessen, Bjørn S. Delebekk, NTB Scanpix

Norske managere i England: Sjekk den skrekk-rekken!

FOTBALL 2018-12-20T19:13:08Z

Norske managere i engelsk fotball har så langt vært et tilnærmet tragikomisk kapittel. Heldigvis står Ole Gunnar Solskjær rustet til å unngå «norskesyken».

kommentar

Publisert: 20.12.18 20:13

Én lærdom kan vi trekke av hvordan det har gått når en nordmann har fått tilgang til sjefsstolen på øyriket: Det har ikke fungert å forandre for mye for raskt.

Mye er sagt og skrevet om Wimbledon-eventyret til Drillo i 1999/2000, da han ble hentet av norske eiere etter suksessen med landslaget. Sammen med Lars Tjærnås skulle Egil Olsen implementere ideer i en ganske annen kultur. Prosjektet hadde sine øyeblikk, men endte i fiasko og hjemreise etter en seiersprosent på rett i overkant av 25.

12 år senere var det Ståle Solbakken sin tur til å prøve seg i Wolverhampton. Han hadde riktignok noe spillererfaring fra England selv, men også her oppsto det kulturelle utfordringer. Det var ikke var så lett å få gjennom forandringer i en klubb som hadde vært ukjent med managere utenfor øyriket.

Folk som fulgte klubben tett trakk frem nettopp problemene med et miljø som ikke var modent for den endringstakten nordmannen la opp til. Dessuten ble utgangspunktet vanskelig av at flere nøkkelspillere var solgt unna.

Det hjalp heller ikke at Solbakken overtok etter Terry Connor, en midlertidig manager med lang fartstid i klubben fra West Midlands, som selv hadde ønsket seg jobben dagens FCK-boss fikk.

I den beintøffe ligaen på nest øverste nivå var Wolves godt plassert et øyeblikk, men det ble brått brattere og brattere. Til slutt ble et FA-cuptap mot Luton dråpen som sendte nordmannen på dør. VG var for øvrig hjemme hos Ståle Solbakken da den tunge beskjeden kom, 239 døgn etter at han ble ansatt. Fasiten: 30 kamper spilt, 10 vunnet.

For Henning Bergs del var det ikke enkelt da han høsten 2012 kom inn som manager i Blackburn, klubben han vant seriegull med som spiller i 1994/95.

Mye var rotete rundt de indiske eierne, og det som var en treårskontrakt endte med å kun vare i 57 døgn i Championship-klubben. På den korte tiden ved roret fikk han med seg 10 kamper. Kun én av disse ble vunnet, 4–1 borte mot Peterborough, og i etterkant ble det en kamp for å få de pengene Berg hadde krav på.

Ole Gunnar Solskjærs forrige forsøk som Premier League-manager, kom skjevt ut allerede fra start. Det var ingen intern omdømmevinner i Cardiff å la førsteinntrykket være et kjøp av tre norske spillere, der ingen av dem holdt høyt nok nivå, og han klarte aldri å sette noe skikkelig avtrykk i Wales. Fasiten ble til slutt trist, med nedrykk og en svak start på påfølgende sesong, før det var snipp-snapp-snute og flyet hjem til Molde.

Dersom vi også innlemmer Skottland, så fikk Ronny Deila med seg to ligatitler og en cuptriumf. Men han fikk etter hvert virkelig merke presset, og fikk blant annet mye kritikk for manglende suksess i Europa.

Nå er alles øyne rettet mot Ole Gunnar Solskjær i Manchester United. Den store forskjellen fra tidligere norske forsøk, er hvordan forholdene som trengs for å lykkes nå ligger veldig mye bedre til rette.

Spillere med mye mer inne enn de har vist, fans som vil backe ham helhjertet, et godt apparat rundt og et overkommelig kampprogram i starten skaper i sum solide odds for en pangstart. Dessuten har han «United-DNA» i hele seg.

Med den effekten psykologi faktisk har i fotballen, har Solskjær nå en gylden mulighet til å bli et friskt pust og manageren som tar United tilbake til en smilende angrepsfotball som gjenerobrer noe av det tapte terrenget.

Han har selvsagt ingen garantier for at det går bra, men forutsetningene for en norsk managersuksess i England har aldri vært i nærheten av det vi ser nå.

PS. Hvis vi bare retter blikket langt nok ned, så dukker det opp en gladhistorie med en nordmann som manager. I 2008–09 var Jo Tessem manager for Totton & Eling i Wessex League. Den vant han etter å ha kapret 100 poeng.