GAMLE LAGKOMPISER: Wayne Rooney (t.h.) og Ole Gunnar Solskjær feirer mål i 2006. I dag er nordmannen midlertidig manager for Manchester United. Foto: DAVE THOMPSON / AP

Rooney ber Manchester United gjøre som Liverpool

FOTBALL 2018-12-26T08:11:45Z

Tidligere Manchester United-angriper Wayne Rooney (33) erkjenner at han ser med misunnelse bort på hvordan Jürgen Klopp (51) styrer Liverpool.

Publisert: 26.12.18 09:11

Sjekk ut alle oddstipsene på Boxing day her!

– I mine øyne står det (ligagullet) mellom Manchester City og Liverpool. Virgil van Dijk er den store forskjellen på Liverpool tidligere og nå. Han har en slik ro ved seg. Han er en leder.

Det sier klubblegende i Manchester United , Wayne Rooney , ifølge Liverpool Echo . DC United-angriperen er en stor beundrer av Jürgen Klopp, og ber klubben finne en lignende trenertype.

Onsdag kan du vinne ca. 29 mill. i Viking-lotto - lever inn din kupong her!

– Det ser ut som om det er en drøm å jobbe for Klopp, og når vi snakker om Manchester United, så er det en slik manager som klubben trenger å få inn. Den stilen og den filosofien. Fra utsiden ser det ut som om alle spillerne elsker ham, og alle supporterne gjør det i hvert fall. Man har lyst til å gå ut og spille og vinne, for det betyr så mye for ham, sier Rooney.

I øyeblikket er det Ole Gunnar Solskjær som er ved Manchester United-roret. Han skal etter planen lede laget ut sesongen, for så å vende tilbake til Molde.

Solskjær-spesial! Siste nytt om nordmannen og Man. United her!

Også tidligere Manchester United-angriper Michael Owen, som riktignok er mest kjent for sin tid i nettopp Liverpool, er enig med Rooney.

– Det er slik verden fungerer, ikke bare i fotballen. Hvis du liker sjefen din, blir du mer motivert. Selvfølgelig må man være hard, men som leder må man gjøre at spillerne føler seg ønsket og verdsatt. Da får du resultater, sier Owen ifølge lokalavisen.

Slik gikk det med Liverpool forrige kamp:

VGs tips: Bare ett lag scorer

Liverpool feiret jul som ligaleder, og det vil de også være uansett resultat mot Newcastle. Vi tror ikke Liverpool tar gassen av pedalen av den grunn, men i et tøft juleprogram der Klopp kan finne på å spare noen av sine stjerner, er det like viktig å holde tett bakover.

Der har Liverpool vært gode denne sesongen, mye takket være Virgil van Dijk. Stopperen fremsto som en bauta mot Wolves forrige runde og er en stor grunn til at Liverpool bare har sluppet inn syv mål på 18 kamper. Hjemme på Anfield har det bare blitt to (!) baklengs på åtte oppgjør og vi tror Newcastle, som snitter under ett bortemål per kamp (syv på åtte), skal slite med å bryte ned Liverpool-forsvaret.

Vi går for et nei-spill på begge lag scorer. Det får du 1,52 i odds på - lever inn her . Spillestopp er 15.55, og ønsker du å se kampen, er TV 2 Sport Premium din venn.