Hva nå, RBK?

ANALYSE: Norges beste klubb får nei fra treneren for laget som ble nummer åtte i Eliteserien. Hvordan i all verden havnet Rosenborg i denne situasjonen i trener-jakten 2018?

Det er snart gått fem måneder siden Rosenborg avskjediget Kåre Ingebrigtsen og hans assistent Erik Hoftun fra trenerjobbene i klubben . 19. juli ble det offentlig, og Rini Coolen, akademitreneren, skulle overta til en ny trener ble klar.

RBK skulle ikke stresse. Det hastet ikke. 1. desember ble nevnt som en mulig dato. Så ble det «før jul». Nå opplyser klubbens mektige styreleder Ivar Koteng at det kan bli januar før Rosenborg har en trener for 2019.

Og imens leder Rini Coolen laget. Han vet selvsagt at han ikke er førstevalget som trener i fremtiden. Hadde han vært det, så ville han vært ansatt for lengst. Det er heller ingen ideell situasjon.

Men nå er det ikke lenger noen sensasjon om nederlenderen leder Rosenborg også i, i hvert fall i deler av, 2019.

Spørsmålet blir hvordan spillerne eventuelt vil reagere på dette, med en trener som de godt vet at ikke var aktuell etter denne høsten. Spillerne reagerte da Ingebrigtsen ble sparket, men mange av dem regnet det som sikkert at klubben hadde en god plan, at det ville komme «et navn» med det første.

Det er liten tvil om at Rosenborg ikke liker at det kom ut i offentligheten at klubben hadde kontaktet Sarpsborg 08s trener Geir Bakke, spesielt ikke så lenge Bakke ikke ønsker å trener Rosenborg. I RBK mener de at slikt skal holdes internt mellom klubbene.

Det hele kan lett kalles «litt pinlig» for årets dobbelt-mester i norsk fotball. Det var ikke dette klubben trengte nå.

At behandlingen av Ingebrigtsen kan ha spilt inn, at Ivar Kotengs måte å lede på også kan ha påvirket Bakkes avgjørelse, det skal ikke utelukkes.

Sarpsborg 08, på sin side, mener at RBK i stedet burde tenkt seg om før de kontaktet treneren deres uka før klubben spiller sin viktigste kamp for året, borte mot belgiske Genk i Europa League. Da må RBK regne med at de forteller sannheten når de blir spurt. Sånn er også klubbens statutter.

Og det er lite som tyder på at Bakkes navn sto på noen liste da Kåre Ingebrigtsen fikk sparken, altså var han intet opplagt valg den gangen. Det hadde vært enkelt å ta en diskusjon med Sarpsborg 08 på et langt tidligere tidspunkt - hvis Bakkes navn var interessant tidlig i høst.

Noe må ha gått galt her. Underveis må Rosenborg ha møtt noen stengte dører. Sporet skulle være Nederland. Det kan være de har fått nei fra noen, det kan være de har feilberegnet lønnsnivået.

Lønninger på 10–15 millioner i året er ikke uvanlig for de nest-beste trenerne i Europa. Og det er selvsagt heller ingen garanti for at en trener med fet gasje vil lykkes. I Rosenborg skal det også spilles på en bestemt måte, offensiv og publikumsvennlig fotball, og framgangen må komme. Mangel på det var grunnen til at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken.

Men nå får i hvert fall Rosenborg nei fra norske trenere. Det er en ny situasjon. RBK er Norges beste og mest ressurssterke klubb, og mulighetene for en trener i norsk fotball er størst her.

Likevel sier Geir Bakke nei. Han vil heller være i Sarpsborg 08.

Spørsmålet blir da: Hva gjør Rosenborg nå?

De avfeier selvsagt at dette er dramatisk.

Men det beskriver uansett en uvant vanskelig situasjon, for Norges beste og mest meritterte fotballklubb.