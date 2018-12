AKTUELL FOR RBK: Eirik Horneland er ifølge Adresseavisen aktuell for Rosenborg. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Adresseavisen: Rosenborg i samtaler med Haugesund-trener

Haugesund-trener Eirik Horneland og representanter fra RBK-ledelsen skal ha møtt hverandre denne uka, ifølge Adresseavisen. Trondheimsklubben fortsetter trenerjakten.

Ifølge avisen i Trondheim har representanter fra RBK-ledelsen, blant dem sportslig leder Stig Inge Bjørnebye og organisasjonsleder Trond Alstad, denne uken møtt Haugesund -trener Eirik Horneland. Treneren skal ha blitt observert på flyplassen Værnes utenfor Trondheim tirsdag.

Adresseavisen skriver at den ikke har fått bekreftet hvilken rolle RBK ønsker Horneland i.

– Det har jeg ingen kommentar til, skriver RBKs styreleder Ivar Koteng i en sms til VG.

Styreleder i Haugesund Leiv Helge Kaldheim sier til VG at han ikke ønsker å kommentere saken. Det samme svaret gir daglig leder Eirik Opedal.

Rosenborg hadde ifølge Adresseavisen mandag styremøte hvor trenerjakten skal ha vært tema.

Klubben står midt i en trenerjakt etter at klubben tidligere i år ga Kåre Ingebrigtsen sparken . Senere tok klubbens akademisjef Rine Coolen over laget, men dette ble sett på som en midlertidig løsning. Treneren ville etter cupfinaletriumfen ikke prate om trenerjobben .

Nylig ble det klart at Sarpsborg-trener Geir Bakke har fastslått at RBK ikke er aktuell ny klubb for ham.

Styreleder Cato Haug i Sarpsborg bekreftet til VG at Rosenborg hadde bedt om å få snakke med Geir Bakke.

- Jeg kan bekrefte at Rosenborg har tatt kontakt og bedt om å få snakke med Geir. Det skjedde noen få dager tilbake, og vi ønsker ikke å være en klubb som til enhver pris skal beholde hverken spillere, trenere eller andre ansatte. Så Geir har fått lov til å prate, opplyste Haug til VG sist lørdag.

