Barcelonas kinderegg: Luis Suárez x 3, Messi-rekord og Coutinho-mål

(Barcelona-Girona 6–1) 85 000 tilskuere på Camp Nou fikk oppfylt minst tre ønsker på en gang da Barcelona ydmyket sine katalanske venner i Girona med 6–1.

Luis Suárez markerte seg med hattrick, Lionel Messi skrev nye sider i historieboken - og ikke minst markerte nykommeren Philippe Coutinho seg med sitt første La Liga-mål.

Brasilianeren stod bak 5–1: Han danset rundt med Girona-forsvaret før han dundret til med høyrebeinet, og ballen kysset stolpen på vei inn i nettmaskene.

– Det spilles annerledes her, men jeg lærer litt etter litt. Det er jobben min, sa Coutinho i et intervju vist på Viasat.

Philippe Coutinho sto også bak pasningen til det ene av Suárez’ tre mål - etter at han selv hadde fått ballen vakkert fra Lionel Messi. Suárez prøvde mot slutten febrilsk å pådra seg et gult kort, for å få karantene - men dommeren ville ikke være med på leken.

– Dette var en veldig solid forestilling av Barcelona , fastslo Viasat-kommentator Petter Veland etterpå.

Messis rekordbok fikk ytterligere tre kapitler denne lørdagskvelden:

* Han serverte Luis Suárez da Barcelona utlignet til 1-1, og den målgivende pasningen betyr at han nå er spilleren med flest målgivende i den spanske toppdivisjonen. Tidligere Real Madrid-spiller Michel (aktiv fra 1982 til 1996) hadde rekorden med 147, men nå har Messi 148.

* Da vi gikk inn i denne uken, hadde Messi 12 lag han aldri hadde scoret mot. Nå er det bare ti igjen etter at han har scoret både i Champions League-kampen mot Chelsea og nå mot Girona.

* Messi brøt også en tredje barriere; Messi har nå scoret mot 36 forskjellige lag i La Liga - flere lag enn noen andre. Aritz Aduriz og Raul har begge scoret mot 35.

Argentineren laget 2–1 via keeper, og så 3–1 da han dundret ballen under muren på et frispark. Smartere kan det nesten ikke bli.

Den eneste dårlige Barcelona-nyheten denne lørdagskvelden var at Gerard Pique måtte gå ut med skade - og kneet hans volder bekymring.

Girona er delvis eid av Pep Guardiolas bror og morselskapet bak Manchester City.