PÅ SKUDDHOLD TIL TRIPPEL: Maren Mjelde og hennes Chelsea. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mjelde jager trippel med Chelsea: – Alt er innenfor rekkevidde

Publisert: 26.02.18 21:58

FOTBALL 2018-02-26T20:58:22Z

Selv om Chelsea slapp inn to mål i 2. omgang mot Manchester City i helgens serierunde, leder de fortsatt serien med syv kamper igjen. I tillegg er de på skuddhold til å vinne to andre store turneringer.

– Det er kjekt å spille nå som vi har alt innenfor rekkevidde. Vi har mye å spille for, og vi har en veldig fin vår i vente.

Det sier Maren Mjelde til VG etter 2–2 borte mot ligatoer Manchester City.

For Chelsea, med norske Mjelde og Maria Thorisdottir i stallen, kan vinne både WSL 1 Women (den engelske toppdivisjonen for kvinner), FA-cupen og Champions League:

I ligaen leder Chelsea med 27 poeng etter elleve kamper – åtte seirer og tre uavgjorte med syv kamper igjen. City ligger på 2. plass med poenget mindre enn Chelsea.

I FA-cupen møter de Liverpool i kvartfinalen borte 18. mars, et lag de slo 1–0 i starten av oktober.

Montpellier er motstander i Champions League-kvartfinale tre dager etter Liverpool-kampen. Etter å ha slått ut Rosengård i åttedelsfinalen med 4–0 sammenlagt, skal de nå måle krefter med det franske laget over to kamper.

Lørdagens poengdeling mot City var den syvende strake kampen uten tap, og i ligaen, FA-cupen og Champions League, har de ikke tapt siden 11. oktober 2017.

– Chelsea har aldri vært i kvartfinalen i Champions League før, så bare det er jo veldig bra. Vet ikke all verdens om laget, men det blir et spennende oppgjør. Engelsk fotball er jo mye mer fysisk enn den franske, som er mer teknisk, sier Mjelde om oppgjøret mot Montpellier, og fortsetter:

– Vi er veldig nærme noe nå. Vi slo ut Bayern München i 16-delsfinalen (på bortemål), og vi viste med at vi kan slå alle.

– Fortsette å gå ubeseiret

Om ligasituasjonen, hvor de er poenget foran City med syv kamper igjen, sier den norske landslagskapteinen følgende:

– Målet for resten av sesongen i ligaen er å fortsette å gå ubeseiret. Serien lever i beste velgående, og både City og vi har igjen en tøff bortekamp mot Arsenal. Men alt er opp til oss selv nå.

Også en finale i FA-cupen på Wembley er realistisk. De har slått Liverpool i seks strake kamper siden april 2015. «Et stort mål og sannsynlig», sier Mjelde om en finale i den turneringen.

Midtbanespilleren, som fikk 90 minutter sentralt i en firer på midten mot City lørdag, trives godt i London. Hun forteller at det er svært fysisk og at samtlige spillere i troppen holder et høyt nivå.

– Det veldig mange gode spillere i troppen. Treningshverdagen min har aldri vært så bra som den er nå. Ligaen er noe ujevnt, men topp tre i England er veldig bra. Det er veldig fysisk, og jeg merker det godt. Jeg får en del smeller, både på trening og i kamper.