SNUDDE: Fredrik Haugen hadde bare et halvt år igjen av avtalen med Brann, og fremtiden virket å ligge et annet sted. Så signerte han ny kontrakt.

Slik kan Haugen gå på «billigsalg» fra Brann: – Vi har en enighet

Publisert: 12.02.18 19:18

FOTBALL 2018-02-12T18:18:56Z

Fredrik Haugen (25) forblir i Brann – enn så lenge. For den nye treårskontrakten skal ikke endre Branns prisforlangende for midtbanespilleren.

I fotball øker vanligvis prisen på spilleren med lengden på kontrakten. Men en slags felles forståelse for at Haugen skal kunne reise videre om den rette klubben kommer på banen, skal ha vært et sentralt punkt i kontraktsforhandlingene, som endte med avtale frem til 2021 for Brann-profilen.

– Vi har en enighet om at han skal ha en mulighet til å oppfylle sitt ønske om å dra til en større liga. Vi liker å ha spillere som har ambisjoner om det, opplyser Branns sportssjef Rune Soltvedt.

Etter det VG forstår, vil neppe Brann kreve mer enn tre-fire millioner kroner for Haugen dersom en klubb på et brukbart nivå i Europa kommer med konkret interesse i de kommende overgangsvinduene.

– Det er ingen hemmelighet at jeg fortsatt har store ambisjoner. Brann kommer til å legge til rette for det. Som alle andre fotballspillere ønsker jeg å komme meg videre, men det skal være riktig og viktig. Nå tenker jeg bare på å bli enda bedre enn i fjor, sier Haugen – som med fem mål, ti målgivende og 5,59 i snitt på VG-børsen var seriefemmer Branns beste spiller i 2017 .

Alt var klart for Start-overgang

Den populære bergenseren hadde opprinnelig kontrakt bare frem til denne sommeren og kunne blitt enig med en ny klubb nå – og gått dit gratis 1. juli. Eller blitt kjøpt fri for det siste halve året.

Det er ikke lenge siden forhandlingsklimaet med Brann virket å være iskaldt. «Dette er avsluttet for vår del. Vi kommer ikke mål», sa Soltvedt i desember, mens agent Atta Aneke uttrykte at kontraktstilbudene ikke sto i stil med spillerens viktighet for laget.

I januar var Haugen svært nær ved å signere for Start. Brann følte seg «presset», erkjenner Soltvedt, fordi både klubben og spilleren ønsket at supportergruppen Softball skulle få utbytte for at de bidro med finansiering både da Haugen signerte for klubben og da han fornyet kontrakten sist.

– Vi måtte se på mulighetene for å få tilbake penger for ham, sier sportssjefen, som sier at størrelsen på Start-budet «blir mellom dem og oss».

Kun Haugens signatur gjensto, men i siste liten ombestemte han seg.

– Hvorfor han gjorde det, vet ikke jeg. Det er han som bestemmer over det. Men vi er glad for at det ikke ble noe av, sier Soltvedt.

– Kunne tjent bedre andre steder

Spilleren selv mener ryktene om hans «død som Brann-spiller» har vært betydelig overdrevet.

– Det har ikke vært så dramatisk som sett utenfra. Jeg lukket aldri døren for Brann. Sånn er forhandlingssituasjoner. Det har vært en tankeprosess, beskriver Haugen, som var interessant for både svenske IFK Göteborg og flere andre skandinaviske klubber.

Inntil Brann i forrige uke – litt ut av det blå – annonserte at 25-åringen har forlenget kontrakten.

– Kommer du til å tjene veldig mye bedre nå enn du gjorde tidligere i Brann?

– Det trenger jeg ikke kommentere så mye. Jeg kunne tjent bedre andre steder enn Brann. Men jeg ville aldri gått et sted for å tjene penger. Det er ikke sånn jeg er laget. Det sportslige har hele tiden vært det viktigste for meg, sier Fredrik Haugen – som føler at Brann kan gå mot en bedre sesong enn i fjor, og at det trigget ham til å fortsette i Bergen.

Lokalavis: Tjener nærmere to mill.

«Det såkalte lønnstaket på 900.000 kroner er sikkert fortsatt intakt, men rause bonuser i alskens valører er forelagt Branns offensive kraft. Totalt kommer han nok til å tjene nærmere to enn én million kroner», skriver Bergens Tidende -kommentator Anders Pamer om Haugens nye avtale.

– Vi har et lønnssystem. Det forholder vi oss til. Jeg kommer aldri til å si noe om de ulike avtalene, svarer en ordknapp Soltvedt.