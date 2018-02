Ingebrigtsen vil bruke både Bendtner og Søderlund: – Kan bli litt 4–2–4

Publisert: 02.02.18 13:26

FOTBALL 2018-02-02T12:26:55Z

Over én måned før seriestart garanterer Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen (52) at han kommer til å bruke både Alexander Søderlund (30) og Nicklas Bendtner (30) samtidig.

Dovre faller trolig før det beste fotballaget nord for samme fjellområde går vekk fra 4-3-3 som utgangsformasjon, som igjen i praksis vil si at det bare er plass til én klassisk midtspiss i Rosenborg.

Men Kåre Ingebrigtsen vil se det litt annerledes etter at Rosenborg betalte rundt fem millioner kroner for å hente haugalendingen Søderlund tilbake Lerkendal , to år etter at han reiste fra samme sted til franske Sáint-Etienne .

– Vi skal spille 4-3-3. Men vi prøvde 3-5-2 i fjor, og de to kommer til å spille sammen. Vi trenger to sånne karer i boksen når du ser hvordan lag legger seg mot oss. Det blir litt som at vi brukte Matti (Vilhjalmsson) der i fjor, eller at det kan bli litt 4-2-4, sier Ingebrigtsen – og sikter til at han vil spille periodevis med både to vinger og to angripere.

Bred tropp

Det blir han kanskje nødt til for å holde hele angrepsrekka fornøyd. For han har mer eller mindre trippel dekning på de tre plassene i angrepet:

Pål André Helland, Jonathan Levi, Samuel Adegbenro og Yann-Erik de Lanlay må rulleres i de to kantplassene. Der kan også den skadeforfulgte, men svært spennende Andreas Helmersen spille (også midtspiss), mens Bendtner, Søderlund, unggutten Erik Botheim og Matthías Vilhjálmsson (ute frem til sommeren) er spissmulighetene når hele troppen er skadefri.

– Det blir mye som skjer. Det er voldsom slitasje på kantene våre, det er en utsatt plass og veldig viktig for oss, og vi har planer om å spille en del kamper til høsten, også. Det kan hende vi kan låne ut én av de to unge (Botheim/Helmersen), men det er ikke snakk om flere, sier Rosenborg-treneren, som har styrt laget til seriegull i alle sine tre hele sesonger i klubben.

Trønderne beholdt Nicklas Bendtner gjennom dette overgangsvinduet. Det vil si at det trolig bare er en kinesisk eller svensk klubb som kan kjøpe dansken nå.

Aldri trygg på Bendtner

– Vi følte ikke oss trygge før i 23-tiden på tirsdag. På 24 timer gikk Christian Gytkjær fra å trene med oss til å ende i München. Hvis Nicklas hadde villet nå, kunne han forlatt Rosenborg. At han da velger å bli her, er fantastisk for oss, sier Ingebrigtsen.

Selv om han mener Søderlund kan spille «fra dag én» i Rosenborg, vil han antagelig bli spesielt viktig i månedsskiftet i slutten av mai og hele juni.

Dersom Danmarks landslagssjef Åge Hareide plukker Bendtner til troppen til VM i Russland, vil dansken trolig gå glipp av fem serie- og cupkamper.

For Ingebrigtsen er det ikke aktuelt å ta en runde med Hareide i håp om beholde Bendtner litt lengre når Danmark samler seg til oppkjøringsleir 22. mai.

– Hvis Åge tar ut Nicklas til VM, skal Nicklas få forberede seg som alle andre danske spillere. Definitivt, lover Ingebrigtsen.