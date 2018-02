Salah-dobbel holdt ikke for Liverpool: – Resultatet i dag er veldig påvirket av linjedommeren

Publisert: 04.02.18 19:24

FOTBALL 2018-02-04T18:24:49Z

(Liverpool - Tottenham 2–2) Mohamed Salah stjal showet ved to anledninger, mens Harry Kane trengte to muligheter fra straffemerket. Dette var toppkampen som hadde alt .

Da det så ut til at Mohamed Salah skulle til å bli tungen på vektskålen, tok toppoppgjøret på Anfield fullstendig fyr.

VG Live: Vi fulgte dramatikken - spark for spark!

Salah, som sendte vertene i føringen etter bare tre minutter, sørget for at Anfield revnet med en magisk soloscoring som ga Liverpool en 2-1-ledelse på overtid.

Men kampen var alt annet enn over. Langt ifra.

Dramatikk fra ende til annen

Før Salahs andre scoring hadde allerede Victor Wanyama scoret med en kanon av de sjeldne, og Harry Kane hadde misbrukt en sjanse fra straffemerket.

Men på overtid av overtiden fikk Tottenham tildelt nok en straffe, og Kane gikk frem. Igjen.

På forsøk nummer to gjorde han ingen feil. Han sendte Lloris Karius en vei og ballen den andre, og berget - på høyst dramatisk vis - poeng for London-laget, samtidig som han scoret sitt 100. mål i Premier League .

Han får også beholde toppscorertronen, enn så lenge. Kane står med 22 mål, Salah med 21.

Frustrert Klopp

– Det er vanskelig å akseptere alle avgjørelsene i dag, sier en oppildnet Klopp i intervjusonen etter kampen, og trekker frem den første straffen Tottenham fikk tildelt.

– Det var en soleklar offside. Ufattelig... Jeg vet ikke hva de (dommeren og linjedommeren) diskuterte.

Han fikk støtte av tidligere toppdommer Mark Clattenburg.

– Det er soleklar offside. Han konfererte med assistenten sin, og det var rett og slett dårlig samarbeid hos dommerteamet. Straffen skulle aldri blitt gitt eller stående, sier han til TV 2.

Liverpool-manageren var åpenbart oppgitt over dømmingen, og hadde mye på hjertet etter den dramatiske avslutningen.

– Det var to lag som begge desperat ønsket å vinne. Men resultatet i dag er veldig påvirket av linjedommeren. Men det må vi bare akseptere det, sier han.

Tottenhams manager Mauricio Pochettino delte ikke Klopps oppfatning, og mente at dommerteamet gjorde en fantastisk jobb.

– Vi var mye bedre enn dem i andre omgang. Jeg har ikke noe å si om straffesituasjonene, de er ikke kontroversielle eller noe i veien med avgjørelsene de tar. Dommerne gjorde det riktige. Folk klager, men det må sies at de var fantastiske i dag, sier han etter kampen

Det ble uansett ett poeng til begge lagene i den ekstremt tette kampen om Champions League-spill neste sesong.

Liverpool blir værende på 3. plass - fem poeng bak serietoer Manchester United, mens Tottenham er nummer fem, bak London-rival Chelsea (som skal i aksjon mot Watford mandag), og foran erkerival Arsenal.

Salah med klubbrekord

Salah noterte seg for to scoringer i toppkampen, henholdsvis sitt 20. og 21. for sesongen. Og med det, satte han en ny klubbrekord. Før sesongen, sa ekspert på italiensk fotball, Rolf-Otto Eriksen, følgende til VG :

– Han er et evig uromoment som alltid må passes på. Han kan både servere og score selv. Jeg tror han vil være gnistrende god i Premier League.

25 Premier League-kamper senere er det liten tvil om at han fikk rett. Aldri før har en Liverpool-spiller rundet 20 Premier League-scoringer så fort som Salah.

Men det var helt andre ting som havnet i fokus denne søndagskvelden.