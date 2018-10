ILTE TIL: Kaptein Bojan Jokic (13 på ryggen) var kjapp med å prøve å få kontakt med Luka Krajnc (liggende i bakgrunnen). I forgrunnen ligger Markus Henriksen, som var den andre personen i det kraftige sammenstøtet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sendt til sykehus etter blodig drama på Ullevaal stadion

FOTBALL 2018-10-13T16:10:02Z

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge − Slovenia 1-0, pågår) Etter to og et halvt minutt smalt det på Ullevaal stadion, da Markus Henriksen og slovenske Luka Krajnc skallet hardt. Sloveneren ble sendt til sykehus etter sammenstøtet.

Jonas Wikborg

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 13.10.18 18:10 Oppdatert: 13.10.18 19:29

Det var rett etter en gigantsjanse til Tarik Elyounouissi at det smalt. Etter en svak klarering fra slovensk side gikk Markus Henriksen og Luka Krajnc i samme duell, men endte opp med å skalle til hverandre. Og det ordentlig hardt.

TV-bildene viste blod på begge spillernes panner.

– Det er vonde bilde å se på, konstaterte tidligere landslagskaptein Brede Hangeland for TV 2.

– Den er stygg. Nei, nei, nei, fryktelige bilder, la Bernt Hulsker til på VGTVs sending.

Mens Markus Henriksen etter hvert kom til hektene, fikk bandasje surret rundt hodet og kunne fortsatte å spille, gikk det verre for sloveneren.

Etter den kraftige smellen så det ut som om Krajnc svimte av, og mens de slovenske spillerne stormet til for å snu sin medspiller og prøve å få kontakt med ham, kom helsepersonell løpende ut med båre. De var kjapt ute med å sette en oksygenmaske på spilleren.

Det er uklart hvor alvorlig skaden er, men nakken hans ble støttet opp og alle forholdsregler tatt etter sammenstøtet.

– Grusomme bilder. Det er slike vi ikke ønsker å se, sier Start-trener og tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal på VGTV.

Det tok flere minutter før kampen var i gang igjen, og da var det uten Kranjc. Han ble båret ut med en mulig hodeskade og ble byttet ut med Nemanja Mitrovic.

– Han er kjørt til sykehus og er ved bevissthet, skriver kommunikasjonssjef i NFF, Svein Graff, i en tekstmelding til TV 2 .

Slovenias pressesjef sier til NTB at de første rapportene er positive.

– Han er på sykehus, og det virker som det er bra med ham. Han snakker med helsepersonellet. Per nå er det trolig bare en kuttskade over det ene øyet som blir følgen av dette. Jeg vil også tro de skanner hodet hans for sikkerhets skyld.

VG Live : Følg kampen her!

Spillemessig er det Norge som har kunnet juble for scoring etter at begge lag har hatt sine sjanser i Nations League-kampen på Ullevaal stadion.

Målet var av det særdeles fine slaget. På overtid av den første omgangen fikk Ole Selnæs drømmetreff på halvspretten fra utenfor sekstenmeteren. Dermed står det 1-0, uten at Kjetil Rekdal var nevneverdig imponert over de norske spillerne...

Med seier vil Norge stå med seks poeng på tre kamper i Nations League-gruppen. Det er like mange som Bulgaria har etter sine to første. Bulgaria møter Kypros senere lørdag (kampstart 20.45), mens Norge er vertskap for nettopp Bulgaria på tirsdag.

Kort forklart: Dette er Nations League

VG kommer tilbake med mer!