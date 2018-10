FRONTLØPER: Sarpsborg trener på hjemmebanen dagen før møtet med Malmö i Europa League, og Kristoffer Zachariassen er som vanlig i bevegelse. Bak Jørgen Horn (til venstre), Joachim Thomassen og Patrick Mortensen. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Sarpsborgs «usynlige» nøkkelmann: – Han dukker opp og scorer mål

SARPSBORG (VG) Det er ikke sikkert du har lagt merke til Kristoffer Zachariassen (24) – før han stuper frem og setter hodet til ballen eller foten på en retur og scorer enda en gang.

– Jeg har alltid vært den som har gjort mye av den usynlige jobben. Dekket rom, vunnet ballen, spilt enkelt. Sånn vil jeg alltid være, og det vil være min største «force», sier 24-åringen fra Sotra utenfor Bergen.

Men uten å være den mest iøynefallende midtbanespilleren på kloden, har han noen andre kvaliteter også: Du kan ha lagt merke til drivet med ball, han har vunnet fjerde flest dueller av alle i Eliteserien denne sesongen – og scoringene hans er ikke til å unngå at du får med deg.

I debutsesongen i Eliteserien i fjor nettet han åtte ganger, denne sesongen står han med fire, men har plusset på med tre i Europa League, alle på typisk Sarpsborg-vis etter lange kast og hjørnespark. Zachariassen har kommet flyvende, luskende eller løpende og får ballen over streken.

– En hjerne som fungerer

Dessuten:

– Han har det knallharde «huet». Også har han en hjerne som fungerer slik at han uansett er hundre prosent til stede, oppå alt det fotballfaglige, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke om spilleren som også nærmer seg en bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved BI.

På kampdag, som når Malmö er motstander på Europa Leagues tredje dag, rører han ikke mattebøkene. Da gjør Zachariassen gjør minst mulig for å spare seg til de rundt 13 kilometerne som løpssnittet hans ligger på i hver kamp. Sarpsborg sportssjef Thomas Berntsen sa en gang at Zachariassen nesten var litt irriterende, for uansett hvor man snudde seg, så sto han der .

– Han dukker opp og scorer mål. Når du tenker på «Doff», tenker du på at han dekker rom, løper mye og er et arbeidsjern. Så blir du overrasket over hvor god han er med ballen. Men han spiller ofte på det enkle og er overalt. Plutselig er han i boksen, så er han nede i leddet igjen og jobber sidelengs, utøver presset og vinner ballen. Der er han enorm, sier landslagsstopper og tidligere Sarpsborg-spiller Sigurd Rosted til VG.

Overrasket over målene

– Det er litt tur, litt instinkt, litt tilfeldigheter, litt av hvert. Det handler om å være så kynisk som mulig når du får ballen. Men jeg har aldri vært noen storscorer, ligger vel på 5-10 mål til i løpet av en sesong. I fjor var jeg nok på det meste jeg har scoret i seniorsammenheng (åtte i Eliteserien). Jeg ble litt overrasket, innrømmer Kristoffer Zachariassen.

På drøyt et og et halvt år har han gått fra å være 2. divisjonsspiller i Nest-Sotra til å være en av de viktigste i Sarpsborgs Europa League-eventyr. Det har gått unna, litt som da hans forrige klubb valgte «kjappe penger» i utdanningskompensasjonen de hadde krav på da Zachariassen signerte for Sarpsborg.

Bergens Tidende fortalte nylig at Nest-Sotra tok en større engangssum (300.000 kroner) enn å forhandle til seg videresalgsprosenter den gangen. Det vil trolig svi økonomisk om midtbanespilleren flytter fra Østfold.

Mens Brann aldri var interesserte i Zachariassen, som i en årrekke hadde sesongkort på Brann stadion og sto på Torgallmenningen som 13-åring og jublet med klubbens seriemestere i 2007.

Drømte om Brann

– Det var drømmen, da du var liten, å spille på Brann. Men etter å ha spilt på Nest, møtt dem i serien og cupen, ble det annerledes, innrømmer den tidligere Brann-supporteren, som riktignok ser at de tar seriegullet i år.

– Men de visste hvem du var?

– Ja, det tror jeg nok. Jeg har hilst på han Soltvedt’n (sportssjef Rune) mange ganger. Han hadde 1994-laget til Brann da vi var yngre, jeg spilte på Skogsvåg og det var de to lagene som var de beste i Hordaland, sier Zachariassen.

Nå er drømmen et annet lag i rødt: Norge. Selv om landslagssjef Lars Lagerbäck har gjennom antydninger og uttak uttrykt at veien fra Eliteserien og til hans tropp er lengre enn for dem som har klubbadresse i høyere rangerte ligaer i utlandet.

– Norge er blitt veldig mye bedre nå. De slipper til færre sjanser og vært mye mer solide. Så du kan ikke ta ham på det. Laget leverer. Jeg blir aldri skuffet over ikke å bli tatt med på landslaget. Men det er drømmen, det er de beste spillerne i Norge, og du har et ønske om å være med der, sier Kristoffer Zachariassen.