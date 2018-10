VELRENOMERT: Etter at han la fotballskoene på hylla, ble Glenn Hoddle trener før han i det siste har fungert som TV-ekspert. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Handlekraftig lyd-tekniker reddet Hoddles liv: − Jeg er ingen helt

Da Glenn Hoddle (61), tidligere engelsk landslagsspiller og -trener, kollapset i TV-studioet grunnet hjerteattakk, reagerte lyd-teknikeren Simon Daniels lynkjapt. Hans hjerte-lunge-redning reddet livet til Hoddle.

Det skriver blant andre BBC , som kaller Daniels for «mannen som reddet Glenn Hoddles liv» av BBC. Selv mener lyd-teknikeren at enhver i samme posisjon ville gjort det samme.

– Jeg er ingen helt. Jeg gjorde bare det jeg var trent til å gjøre, sier han til BBC.

– Jeg prøvde bare å redde et liv, og jeg tenkte ikke ekstra over at det var Glenn Hoddle, fortsetter Daniels.

Det var på lørdag at den tidligere engelske landslagsspilleren og -treneren Glenn Hoddle fikk et illebefinnende og måtte hastes til sykehus. Men før ambulansepersonell var på plass i studioet til BT Sport, handlet lyd-teknikeren Daniels kjapt.

Etter å ha hørt rop om hjelp fra Paul Ince (tidligere engelsk landslagsspiller og også TV-ekspert), var det lyd-teknikeren som handlet resolutt og tok i bruk hjertestarteren, noe som reddet Hoddles liv.

Ince beskriver Daniels’ handlekraft som «mirakuløs».

– Jeg er rørt av alle kommentarene fra Glenns familie og de rundt om i fotballverdenen og i TV-verdenen, sier Daniels.

Siste nytt angående Hoddle er også positivt.

Ifølge Daily Mail er Hoddle ute av intensiv-avdelingen, og avisen skriver at han skal sitte oppreist i sengen og snakke med familien. Han har blitt operert og fått satt inn tre stenter .

Hoddle fikk 53 landskamper for England og er regnet som en av sin generasjons beste britiske fotballspillere. Som spiller vant han FA Cupen og UEFA Cupen med Tottenham, og spilte også for Monaco, Swindon og Chelsea.

Siden ble han manager for Swindon, Chelsea, England, Southampton, Tottenham og Wolverhampton. Det engelske landslaget ledet Hoddle mellom 1996–1999. Etter 2006 har han ikke vært trener på toppnivå.

I Tottenham hadde han Steffen Iversen som spiller, mens han var sjef for Erland Johnsen i Chelsea.