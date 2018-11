SATT UT AV SPILL: Landslagsspillerne Maren Mjelde (t.v.) og Maria Thorisdottir er begge satt ut av spill med skader. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Skader stopper landslagsprofiler - Thorisdottir fikk hjernerystelse for fjerde gang

FOTBALL 2018-11-01T12:49:17Z

Årets siste landskamp for de norske kvinnene går uten landslagskaptein Maren Mjelde (28) og stopperkollega Maria Thorisdottir (25).

Når Norge drar til Japan i neste uke blir trolig begge landslagsprofilene hjemme.

Mens Maren Mjelde allerede har gått glipp av flere Chelsea-kamper på grunn av en betennelse i lysken, sliter Maria Thorisdottir med en hjernerystelse som hun fikk i søndagens 1–0-seier over Liverpool .

– Japan-turen kommer nok litt for brått på, dessverre. I dag har jeg fremdeles symptomer etter smellen, så det ser mørkt ut, sier Maria Thorisdottir til VG.

Det er ikke første gang Chelsea-proffen går på en hodesmell. Hun har hatt tre hjernerystelser tidligere.

– Sist var for fire år siden. Da startet jeg for tidlig etter skaden og var ute i tre måneder. Derfor er jeg veldig klar på at jeg ikke skal forhaste meg denne gangen. Selv om det er den kjedeligste skaden i hele verden får det ta den tiden kroppen trenger, sier Maria Thorisdottir.

Hovland får sjanse

– Akkurat nå er jeg bare glad det er en treningskamp i Japan jeg eventuelt går glipp av og ikke en VM-kvalik.

Sandviken-stopperen Stine Hovland (27) - søsteren til Rosenborg-stopper Even Hovland - er allerede tatt ut i Martin Sjögrens landslagstropp som møter Japan 11. november. Dermed kan hun få sin landslagsdebut.