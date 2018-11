CHAMPIONS LEAGUE TRUET? Gareth Bale og Paul Pogba (t.h.) spiller begge for klubber som er navngitt på det som virker å være et avtaleutkast til en ny europeisk superliga. Foto: AP

Det hemmelige dokumentet som kan endre Fotball-Europa

Manchester United, Real Madrid, Barcelona og Bayern München: Et topphemmelig og helt ferskt avtaleutkast får igjen fart på ryktene om at noen av verdens beste fotballklubber vil bryte med UEFA og Champions League.

Se for deg Premier League uten Liverpool. Eller Champions League uten Real Madrid og PSG. Det høres kanskje uvirkelig ut. Men det kan være tilfelle om få år.

Natt til tirsdag for halvannen uke siden, 22. oktober, fikk Real Madrid i all hemmelighet en e-post. Den var tiltenkt klubbpresident Florentino Perez. Klokken viste 00.48. Avsenderen var konsulentselskapet Key Capital Partners i Madrid.

«God morgen. Jeg sender deg et dokument (på engelsk for øyeblikket), som jeg vil gjennomgå med presidenten» , lød innledningen.

Om innholdet i denne e-posten blir en realitet, vil det sørge for et jordskjelv i europeisk klubbfotball.

Som vedlegg til e-posten Real Madrid fikk 22. oktober, lå et 13 sider langt avtaleutkast, klargjort for signering av 16 navngitte toppklubber i Europa i november 2018. Av disse omtales elleve som «grunnleggere» (founders), mens de fem siste kalles «inviterte gjester».

Dokumentet blir nå kjent gjennom «Football Leaks»: Historiens største datalekkasje startet i 2015, men øker nå i volum, etter at den tyske avisen Der Spiegel har mottatt mer enn 70 millioner spillerkontrakter, agentavtaler e-poster og regneark fra en hemmelig kilde.

Materialet er delt videre med partnerne i medienettverket European Investigative Collaboration (EIC).

Men tilbake til det denne saken handler om:

Avtaleutkastet Real Madrid mottok for to uker siden, forteller i detalj hvordan Europas aller beste fotballklubber kan etablere og drifte en helt ny, europeisk, liga under navnet «Super League» fra 2021-sesongen.

UEFA er ikke nevnt med ett ord i avtaleutkastet, og nyvinningen - dersom den blir en realitet - lar seg umulig kombinere med Champions League slik turneringen beskrives i dokumentet.

«Grunnleggerne har kommet til enighet om å skape en europeisk fotballturnering under navnet “European Super League”, som skal finne sted i en innledende periode på 20 år, med oppstart i 2021/2022 », heter det i et av de første punktene i utkastet.

Målsettingen: «Å maksimere antall kamper mellom europeiske toppklubber og dermed maksimere den globale rekkevidden, TV-publikummet og kommersialiseringen».

Bratseth skeptisk

Ingen norske lag er med i planene som Real Madrid mottok sent i oktober.

Den nye planen - om det er nettopp det - innebærer etablering av et privat selskap under spansk lov. Det er altså ikke snakk om en idrettsorganisasjon. På den måten slipper man også å dele pengepotten med de mindre klubbene i systemet.

Resultatet er milliardinntekter der de største blir enda større.

– Utviklingen går i retning av at de store klubbene søker sammen. Det er de som bringer enorme summer inn i sporten, og de ønsker gjerne å få bort klubbene som ikke hører hjemme i det selskapet, sier Rune Bratseth.

Han var sportsdirektør da Rosenborg herjet i Champions League for 20 år siden. AC Milan ble slått på bortebane. Real Madrid ble slått på hjemmebane.

Det tror ikke Bratseth – med 11 deltakelser i Champions League som sportsdirektør – at vil skje igjen. I dag har norske klubber mer enn nok med Europa League.

– Jeg er veldig skeptisk til at de store isolerer seg, uten å ville slippe inn andre. Faren er at man sager av grenen man sitter på. Men jeg tror ikke det er usannsynlig at det går den veien, selv om jeg ikke tror de vil bryte med sine nasjonale ligaer, sier trønderen.

Disse er med

På avtaleutkastet som nå blir kjent gjennom Football Leaks, står 11 klubber oppført som «grunnleggere»: Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Bayern München, Juventus, Chelsea, Arsenal, PSG, Manchester City, Liverpool og AC Milan.

Disse kan ikke rykke ned, med mindre de bryter gruppens egne reglement, heter det i avtaleutkastet.

Lagene med status som «gjester» er i første omgang - ifølge dokumentet - Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marseille, Inter og Roma.

«Bayern München kjenner hverken til eksistensen eller innholdet i avtaleutkastet du refererer til» skriver den tyske storklubben til medienettverket EIC.

PSG skriver at klubbdirektør Jean-Claude Blanc ikke er kjent med innholdet i dokumentet. Hverken Real Madrid eller Key Capitals har besvart en e-post med spørsmål om saken.

I Dortmund avviser direktør Hans-Joachim Watzke å kommentere det konkrete dokumentet Real Madrid mottok, men det «er klart» at det er diskusjon om en europeisk superliga, sier han:

– Jeg tror også at noen av Europas største klubber jobber med det, sier direktøren.

Ifølge Watzke er det store spørsmålet om en superliga skal komme på toppen av, eller i stedet for, de nasjonale ligaene.

– Så lenge jeg har ansvaret her, så forlater vi ikke Bundesliga, lover han.

Hemmelige møter i 2016

En europeisk Super League er ingen ny tanke. Men det er oppsiktsvekkende at Real Madrid mottar et så detaljert dokument der tanken virker å være signering i 2018. VG er ikke kjent med hvem som har bestilt notatet, eller om de navngitte klubbene er kjent med innholdet i det som nå kommer frem.

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger uttalte i vår, overfor The Guardian , at fremveksten av Super League er uunngåelig, siden de store klubbene ikke er interessert i å dele TV-inntektene, med mindre klubber som fansen ikke har noen interesse av å se på.

Det er bare to år siden det sist ble spekulert i om flere av verdens største fotballklubber diskuterte nettopp det som fremgår av det ferske avtaleutkastet: Nemlig etableringen av en Super League.

Hundrevis av dokumenter i Football Leaks forteller en historie om hvordan flere toppklubber den gangen møttes i all hemmelighet og presset UEFA til å gi dem en større del av pengekaka fra spill i Champions League.

Resultatet av forhandlingene den gangen ble færre penger til de små klubbene i Champions League, og en enda lenger vei for klubber som Rosenborg inn i verdens gjeveste klubbturnering.

Historien den gangen startet i desember 2015. En e-post til ledelsen i Real Madrid, signert Charlie Stillitano, var merket «strengt privat og konfidensielt». Det handlet om tanker amerikaneren skulle presentere dagen etter.

Forslaget Stillitano ville vise frem, handlet om en europeisk turnering der 17 lag fra de sterkeste ligaene spilte mot hverandre over en periode på 34 uker. Kamper hver tirsdag, onsdag og lørdag. Lag nummer 18 skulle komme fra Portugal, Russland, Nederland eller Tyrkia.

Og etter gruppespillet, ventet en utslagsrunde på slutten av sesongen.

Stillitano har en lang CV. Han var blant annet med på å stifte den amerikanske proffligaen i fotball tidlig på 90-tallet. I dag er han gjerne å finne i VIP-boksene til noen av Europas største fotballklubber.

José Mourinho har omtalt Stillitano som «Mr. Zero Mistakes» - altså mannen som aldri gjør feil.

Så vil kanskje noen spørre seg: Hvorfor bryte med Champions League? Svaret er: Fordi konseptet til Stillitano ville innebære mer penger. Betydelig mer penger.

Milliardsummer

Ifølge Stillitano sitt regnestykke kunne hver av toppklubbene få inntekter på minst 500 millioner euro hvert år. Til sammenlikning fikk vinneren av Champions League rundt 60 millioner euro fra UEFA i 2016.

I løpet av perioden 2018 til 2021 kunne, ifølge anslagene, de totale inntektene øke til utrolige syv milliarder euro. Altså 67 milliarder kroner. Summene blir fort svimlende når man kan lokke med toppkamper hver eneste uke og slipper å dele pengene med mindre klubber i internasjonal fotball.

Ønsket om hemmelighold er stort når verdens største fotballklubber møttes på bakrommet for å diskutere. I 2016 samlet Stillitano lederne fra Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United og Chelsea på et luksushotell i London.

Utenfor ventet paparazzifotografer og The Sun brukte tittelen «Topphemmelig Super League-møte avslørt» dagen etter.

Da trykket Premier League-klubbene på panikk-knappen: Dokumenter i Football Leaks viser hvordan pressesjefen til Manchester City skrev følgende i en e-post til klubbsjef Ferran Soriano: «Vi må være veldig forsiktig fremover, og for enhver pris unngå inntrykket av kartellvirksomhet».

I svaret sitt skrev Soriano at klubbene er nødt til å finne mer private møteplasser i fremtiden.

På det tidspunktet hadde for lengst Bayern München kontaktet det engelske advokatfirmaet «Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton» en e-post. Avsenderen er 45 år gamle Michael Gerlinger. Han er juridisk sjef i Bayern München.

«Som dere kan se har vi i praksis bare tre ulike alternativer hva gjelder brudd: Å forlate europacupene eller å fullstendig forlate de nasjonale seriene, og deres forbund».

Advokatene i London utredet deretter en lang rekke spørsmål: Hva slags muligheter og problemer medfører det å bryte med UEFA og Champions League? Hvordan ville det påvirke landslagsspill? Hva slags økonomiske søksmål kunne dukke opp?

Bekrefter

Michael Gerlinger bekrefter at Bayern München så på muligheten for å forlate Bundesliga:

– Klubben måtte være forberedt på alle mulige utfall. Men ingen vurderte det seriøst, og alternativet ble raskt forkastet, sier han.

Nå skal det forhandles om en ny treårsperiode i Champions League. Og igjen kommer altså Super League opp som et tema.

– Det er like fjernt som tidligere. Det er ingen grunn til å frykte Super League, påstår Gerlinger.

