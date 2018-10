FØLELSER: Kampen mot Newcastle ble en berg og dalbane-opplevelse for José Mourinho. Foto: CARL RECINE / REUTERS

José Mourinho risikerer straff for banning

FOTBALL 2018-10-16T12:56:38Z

Manchester United-manageren risikerer å måtte stå over kampen mot gamleklubben Chelsea som følge av ufint ordbruk.

Publisert: 16.10.18 14:56 Oppdatert: 16.10.18 15:25

Det melder en rekke britiske medier, deriblant Daily Mail og The Independent .

De skriver at Det engelske fotballforbundet (FA) har åpnet sak mot Manchester United -manager José Mourinho og siktet ham for ufin oppførsel.

Den ufine oppførselen dreier seg mer presist om ordbruken manageren brukte etter at hans Manchester United snudde 0-2 mot Newcastle til 3-2 for ti dager siden .

Mourinho beskyldes for å ha sagt en særdeles ufin frase på portugisisk inn til BT Sports kamera, og dersom han blir funnet skyldig i dette, venter det straff.

Daily Mail skriver at det hele kan ende med utestengelse, noe som kan bety at portugiseren ikke kan stå på sidelinjen når Manchester United møter Mourinhos gamleklubb Chelsea lørdag.

Mourinho har til klokken 19.00 norsk tid fredag på å svare på anklagene.

Kampen mot Chelsea går lørdag 13.30.

Ikke første gang Mourinho reagerer på kamera...

FA skal ha brukt en ekspert på språk samt leppelesere for å få bekreftet uttalelsene til den 55 år gamle manageren før de åpnet saken.

– Selv om Mourinhos språkbruk var på portugisisk, er FA klar over at Premier League -kamper sendes over hele verden, også der slike obskøne fraser blir forstått, skriver Daily Mail, og bemerker at Wayne Rooney fikk to kampers karantene i 2011 etter å ha bannet til kamera etter selv å ha scoret hat trick.