FÅR HAN FORTSETTE? Flere tviler på at Rini Coolen er RBK-trener i 2019. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kritiserer RBKs utvikling under Coolen: – Tviler på at han er hovedtrener neste sesong

FOTBALL 2018-10-21T20:28:24Z

ÅRÅSEN (VG) Steffen Iversen og Adressa-kommentator Birger Løfaldli mener Rosenborg ikke har hatt noen utvikling under Rini Coolens ledelse.

– Jeg synes ikke han har gjort en overbevisende jobb. Han har ikke gjort noe med Rosenborg i det hele tatt. Kåre fikk ikke fortsette, og han hadde ikke gjort noen dårligere jobb enn Coolen, sa Iversen under FotballXtra på TV 2 søndag kveld.

I midten av juli måtte Kåre Ingebrigtsen gå av som trener for trønderne. Styreleder i Rosenborg Ivar Koteng mente utviklingen under 52-åringen hadde vært for dårlig og at det derfor var nødvendig at Ingebrigtsen tredde til side.

– Det var oppløftende i starten og en positivitet rundt laget, men nå har det snudd. I kampen på Åråsen klarer jeg ikke se hva det er Rosenborg vil med spillet sitt. Jeg ser ingen utvikling, sier Birger Løfaldli, kommentator i Adresseavisen, til VG etter 0–0-kampen mot Lillestrøm .

Det var Rosenborgs fjerde strake kamp uten seier i Europa League og Eliteserien. Trønderne er fremdeles serieleder, men Brann har kappet ned forspranget til to poeng etter å ha snudd til 2–1-seier over Stabæk samme kveld.

I en kommentar med tittelen «Absolutt ingen fremgang å spore» tar Løfaldli for seg Rosenborgs utvikling siden Coolen tok over ansvaret i midten av juli.

– Spesielt den siste måneden har det vært en negativ utvikling, sier han.

– Det er hans ord. Hva kan jeg si på det? Vi har hatt gode måneder, men en veldig dårlig uke før landslagspausen. Jeg føler vi har utviklet oss, sier Coolen til VG.

Helland: – Ansvaret ligger hos spillerne

Løfaldli mener fremdeles det var riktig å be Kåre Ingebrigtsen om å gå, men er ikke like sikker på om Coolen er rett mann til å lede Rosenborg i fremtiden.

– Fortsetter det vi har sett den siste tiden, så har jeg vanskelig for å se at RBK-styret kan finne gode argumenter for at Coolen blir hovedtrener neste sesong, sier kommentatoren.

– Jeg tviler på at han er hovedtrener neste sesong, sier Iversen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener nederlenderen heller ikke er rett mann.

– Coolen er kjedelig. Det trengs en sirkusdirektør på Lerkendal, sa Mathisen i FotballXtra.

– Det er ikke vanskelig å peke på at vi i hvert fall ikke har utviklet oss noe særlig de siste fire kampene. Det vet vi, trenerne og alle som har et hjerte for Rosenborg. Det kjenner vi på. Ansvaret ligger først og fremst hos oss spillerne, sier Helland.

28-åringen sier til VG at det har vært et turbulent år å være Rosenborg-spiller.

– Jeg har vel opplevde mer arbeidsro før, men sånn er det i Rosenborg. Det «blæs på toppan» som man sier og det må vi håndtere, sier 28-åringen.

– Kravene til oss er høye, men vi må huske at vi fortsatt kan ende opp med seriegull. Uavhengig av hva som har skjedd eller hvordan vi har gjort det, så er det beste vi kan oppnå, sier Helland.

VG har vært i kontakt med RBK-styreleder Ivar Koteng som ikke ønsker å kommentere saken.