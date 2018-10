ØKONOMISK MOTGANG: På banen har FK Haugesund imponert hittil i år, men utenfor banen går det tyngre. Den økonomiske utviklingen til klubben har ført til at Norges Fotballforbund har rettet en pekefinger mot klubben. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Norske klubber over 20 millioner i minus

Toppklubbene i Norge styrer mot underskudd i 2018. Fotballpresident Terje Svendsen mener utviklingen gir grunn til bekymring.

– Det er surt og trist for spillerne, sier Røa-leder Tom Inge Egedahl til VG om at Toppserieklubben trekkes ett poeng grunnet økonomiske utfordringer.

Tall som ble offentliggjort onsdag, viser at flere norske fotballklubber sliter med økonomien.

Klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen er hittil i år er 23 millioner kroner i minus.

– Det er bekymringsfullt å se at kostnadene har økt såpass mye, mens klubbene ikke har greid å øke inntektene tilsvarende. Klubbene tror på en bedring i sine prognoser for hele året, men det er viktig at det tas tak nå, sier fotballpresident Terje Svendsen til forbundets egne hjemmesider .

Som en følge av utviklingen må klubbene Haugesund, Strømmen og Jerv lage økonomiske handlingsplaner for å få opprettholde sin klubblisens. Nest-Sotra har fått en irettesettelse av forbundet for å ikke ha oppnådd positiv egenkapital.

– Jeg liker heller ikke at så mange klubber får reaksjoner for å ikke nå målene i sine egne handlingsplaner, eller at så mange nye klubber må få på plass egenkapitalen gjennom høsten, sier Svendsen.

Mest overraskende er nok utviklingen i FK Haugesund. Under Eirik Hornelands ledelse har Haugesund opplevd stor sportslig suksess hittil i år. Senest sist helg – som du kan se i videovinduet under – sikret Haugesund seg en sterk borteseier mot Strømsgodset.

Daglig leder i Haugesund, Eirik Opedal, har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser om saken mandag.

Tjener mer – men taper likevel

Selv om norske fotballklubber stadig vekk taper penger, viser tallene at inntektene er større enn noen gang. Tallene for første halvår i 2018 viser at klubbene på Norges to øverste nivåer har driftsinntekter på 854 millioner kroner.

Problemet er bare at klubbene bruker penger som aldri før.

Hittil er 937 millioner brukt, ifølge NFFs egne tall.

– Selv om ingen klubber er i rød sone i Eliteserien nå, vil det ikke gå lang tid før flere vil falle ned i denne sonen om klubbene ikke snur den negative trenden. Enkelte klubber har et bekymringsverdig stort underskudd første halvår, sier klubblisensansvarlig i NFF, Rune Nordhaug.

Han mener det er helt nødvendig at klubbene tar grep fremover for å sikre bærekraftig økonomi.

Røa trekkes ett poeng

Mens herreklubbene i toppfotballen taper penger, er utviklingen totalt sett positiv på damesiden. Toppserien hadde en snittomsetning på 7,7 millioner kroner første halvår, og endte ut med et driftsresultat på 335 000 kroner i snitt.

Men også her sliter enkelte klubber.

Røa Fotball Elite er trukket ett poeng i Toppserien for ikke å ha nådd målet i sin handlingsplan for finansielt oppfølgingssystem, melder Norges Fotballforbund.

Det irriterer daglig leder Tom Inge Egedahl.

– Det er surt og trist for spillerne. Men det er knallhardt å drive damefotball og få inn nok penger. Vi balanserer på et knivsegg og denne gangen gikk det dessverre ikke, sier Egedahl til VG.

– Frykter du at dette skal skje igjen eller er planen for fremtiden god nok?

– Det er en utfordring, men vi har stor tro på at vi skal klare det. Vi hadde et underskudd på rundt 60.000 i første halvår. Så fikk vi på plass en ny generalsponsor i september. Hadde vi fått den litt tidligere ville vi unngått dette, så vi hadde litt stolpe ut. Men vi må jobbe videre med flere tiltak også, svarer Egedahl.