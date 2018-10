Gamst-selvmål sørget for Odd-seier i Fagermo-jubileum

FOTBALL 2018-10-28T18:55:03Z

(Odd – Tomsø 1–0) Dag-Eilev Fagermo (51) ledet Odd for 400. gang. Han kan takke Tromsø-veteranen Morten Gamst Pedersen (37) for at det ble markert med seier.

Publisert: 28.10.18 19:55 Oppdatert: 28.10.18 20:40

Etter 56 minutter var Gamst Pedersen uheldig og stusset innlegget til Vebjørn Hoff i eget mål bak Gudmund Kongshavn.

Intensjonen til Gamst Pedersen var å få Odd-innlegget bort fra farlig område i duell med Martin Broberg. Men, dessverre for han og Tromsø, ble det heller en fin avslutning i eget mål.

Dermed står fortsatt Tromsø uten seier i Skien siden 2007.

Lengstsittende

Til glede for Fagermo og Odd.

51-åringen har ledet Odd helt siden 2008. Det gjør han til den klart lengstsittende treneren i dagens eliteserie.

Nærmest er Geir Bakke som har hatt ansvaret i Sarpsborg siden oktober 2014. Før kampen fikk Fagermo «Odd-pila» av styreleder Trond Haukvik.

Fagermo har tidligere fortalt at han er vant med å kjenne fotballkamper på helsa:

Bergan heldig

Med 20 minutter igjen var Odd heldig. Vegard Bergan satte nemlig ballen i eget mål etter et innøvd Tromsø-frispark. Men linjemann vinket for offside i forkant – noe reprisen viste at muligens var feil.

Etter en jevnspilt, sjansefattig første omgang tok kampen seg opp etter hvilen. Tobias Lauritsen hadde blant annet to gigantmuligheter til å sette 2–0.

Tromsøs beste sjanse kom ved Mushaga Bakeng. Han bommet alene med Odd-keeper Sondre Rossbach.

På overtid kom Mikael Norø Ingebrigtsen til skudd fra få meter etter corner, men skuddet ble blokkert inne i femmeteren.

PS! Det kanskje aller viktigste for Odd denne helgen var at annetlaget berget plassen i 2. divisjon lørdag. Det gjør at Odd er den eneste klubben med to lag i de tre høyeste divisjonene.