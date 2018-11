HISTORISK? Franck Boli kan bli den første som scorer flest i ligaen, men likevel rykker ned. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Franck Boli ligger an til å bli første toppscorer som rykker ned

FOTBALL 2018-11-03T07:51:32Z

Med tre Eliteserie-runder igjen er Stabæks Franck Boli (25) toppscorer og ligger på nedrykksplass. Aldri før har målkongen i Eliteserien rykket ned.

Publisert: 03.11.18 08:51

– Det er ikke sikkert at jeg blir toppscorer ennå og det er ikke så viktig heller. Det viktigste er at vi holder plassen, sier Boli.

Mye skal gå galt om han ikke forblir toppscorer. Han leder an med 15. De to nærmeste konkurrentene Marcus Pedersen (14 mål) og Erling Braut Haaland (12) er ute med skade. Sam Johnsen og Patrick Mortensen har 11 mål.

– Personlig er det bra å være toppscorer, men jeg tenker ikke noe på det. Vi har en tøff jobb for å holde plassen og må vinne kampene, sier Boli.

VG har gått over alle toppscorerne gjennom Eliteserie-historien. Aldri før har det skjedd at laget til toppscoreren har rykket ned.

Bøttet inn under Berg

Vålerengas Leif Eriksen i 1963 og Strømmens Jahn Arne Tangen i 1952 scoret flest mål og havnet på plassen over nedrykk. Det er de nærmeste tilfellene.

– Det er veldig spesielt hvis det skulle skje. Veldig ofte kommer toppscorerne fra topplagene. Det vil være svært oppsiktsvekkende og kan ikke komme på et tilfelle som ligner i farten, sier Arne Scheie, NRKs legendariske kommentator.

Disse toppscorerne har rykket ned Land - årstall - spiller - klubb - antall mål: Bulgaria 1953 Dimitar Mintsjev VVS Sofia 15 Sovjet 1956 Vasilij Buzunov ODO Sverdlovsk 17 Finland 1962 Tor Österlund Hangö IK 22 Finland 1972 Matti Paatelainen IFK Helsinki 16 Sverige 1995 Niklas Skoog Västra Frölunda 17 Island 2003 Björgólfur Takefusa Thróttur 10 Irland 2007 David Mooney Longford Town 19 Hviterussland 2009 Maycon Gomel 15 Belgia 1930/31 Jacques Secretin RRFC Montegnée 21 Frankrike 1932/33 Robert Mercier Club Francais15 Sverige 1940/41 Stig Nyström Brage 17 Sveits 1946/47 Hans Blaser Young Boys 19 Spania 1957/58 Badenes Valladolid 19 Jugoslavia 1960/61 Zoran Prljincevic Radnicki Beograd 16 Tsjekkoslovakia 1965/66 Ladislav Michalik Banik Ostrava 15 Tsjekkoslovakia 1968/69 Ladislav Petras Dukla Banska Bystrica 20 Tsjekkoslovakia 1970/71 Zdenek Nehoda TJ Gottwaldov16 England 1973/74 Mick Channon Southampton 21 Tsjekkoslovakia 1973/74 Ladislav Jozsa Lokomotiva Kosice 17 Bulgaria1973/74 Petko Petkov Beroe Stara Zagora 20 Spania1975/76 Quini Sporting Gijon 21 Tyrkia 1975/76 Ali Osman Renklibay Ankaragücü 17 Kypros 1983/84 Lenos Kittos Ermis Aradippou 14 Bulgaria 1983/84 Eduard Eranosyan Lokomotiv Plovdiv 9 Ungarn 1987/88 Bela Melis Debrecen 19 Israel 1994/95 Amir Turgeman Maccabi Ironi Ashdod 17 Italia 1995/96 Igor Protti Bari 24 Makedonia 1997/98 Vantsjo Atanasov Belasica 12 Jugoslavia 2001/02 Zoran Duraskovic Mladost Lucani 27 Israel 2002/03 Yaniv Abargil Hapoel Kfar Saba 18 Romania 2005/06 Ionut Mazilu Sportul Studentesc 22 Bosnia-Herc. 2006/07 Dragan Benic Borac Banja Luka 19 Israel 2007/08 Samuel Yeboah Hapoel Kfar Saba 15 Aserbajdsjan 2009/10 Farid Gulijev Standard Baku 16 Makedonia 2010/11 Hristijan Kirovski Skopje 20 Danmark 2013/14 Thomas Dalgaard Viborg 18 Romania 2013/14 Liviu Antal FC Vaslui 14



Gjennom historien har det skjedd 37 ganger at toppscoreren i FIFAs 40 beste ligaer har rykket ned, ifølge VGs faktaekspert Geir Juva. (Se faktaboks).

Blant annet rykket Bari ned i Italia tross Igor Prottis 24 mål i 1995/96, Sporting Gijon klarte ikke å redde plassen selv om Quini scoret 21 ganger i 1975/76. Mich Channons 21 mål for Southampton var heller ikke nok til å berge klubben i 1973/74.

Før Henning Berg tok over halvveis i sesongen scoret Boli kun ett mål. Siden har det blitt 14 mål på 15 kamper.

– Henning har gitt meg mye mer selvtillit og brukt meg i den posisjonen jeg er best i, der jeg har spilt hele livet. Da må jeg betale tilbake, sier Boli - som også her forklarer at spissmaker Ohi Omoijuanfo har vært til hjelp:

Tenker ikke på neste år

25-åringen har avtale med Stabæk ut 2019. På spørsmål om hva han tenker om fremtiden er dette svaret:

– Jeg tenker kun på de tre siste kampene og poengene vi må ha. Etter det kan jeg begynne å tenke på neste sesong.

– Forvandlingen Boli har hatt under Berg er bare imponerende. Han er virkelig blitt en måltyv og har hatt en veldig bra sesong. Med så profilerte spillere som han og Ohi Omoijuanfo ville det vært rart å rykke ned for Stabæk. Selv om Ohi har sluttet å score, sier Arne Scheie.

Stabæk har 25 poeng foreløpig – to poeng bak kvalikplassen og fire poeng bak trygg grunn. Bærum-klubben har Kristiansund, Odd og Strømsgodset igjen.

Vi testet Stabæk-spillernes quiz-kunnskaper. Se og test deg selv her: