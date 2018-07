MÅLLØS: Marcus Berg har fortsatt til gode å score et mål i VM. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Sverige-spiss får målkritikk: – Ikke så kult for meg

ST. PETERSBURG (VG) Sveriges spiss Marcus Berg (31) skyter og skyter og skyter, men klarer ikke å få hull på byllen.

I tirsdagens 1–0-seier over Sveits kunne han fort blitt synderen, for i første omgang misbrukte han tre store muligheter til å sende svenskene i ledelsen.

Nå er han faktisk VMs største sjansesløser: Ingen i hele mesterskapet har skutt flere ganger enn Berg (13) uten å score et eneste mål. Avansert utregning av størrelsen på målsjansene viser også at han, dersom man trekker fra straffespark, er den spilleren i VM som «burde» scoret flest mål i åpent spill.

– Vi kan stå her og snakke om det etter hver kamp, men man går lei av det. Jeg bare kjører på. Det er ikke sånn at jeg slutter å komme til sjanser. Jeg tror det er ganske vanskelig for forsvarere å møte meg. Plutselig får man et feiltreff og scorer, sier en litt irritert Berg til VG i pressesonen etter Sveits-kampen.

– Noen spøker med det

Når han misbruker en sjanse er kritikerne raske med å minne ham på at den landslagspensjonerte superstjernen Zlatan Ibrahimovic kunne gjort det bedre. «Sverige som går fra Ibra til Marcus Berg er som å selge en 200k Mercedes og hente inn en Ford Mondeo fra 1991», skrev blant annet en Twitter-bruker under Sveits-kampen.

– Det er klart jeg prøver å score mål. I dag vil den ikke inn heller. Jeg gjør mitt beste, skaper sjanser og hjelper laget med den jobben jeg gjør. Det er jeg utrolig fornøyd og stolt over. Selvfølgelig vil jeg bidra med mål, sier Berg.

– Er det noe du får høre av de andre i troppen?

– Ja, noen spøker med det, men det er ikke så kult for meg. Sånn er det.

– Føles det som en forbannelse?

– Nei. Jeg kommer fortsatt til sjanser. Jeg kjenner ingen redsel. I blant sitter dem, i blant ikke. Nå har de ikke gått inn, men vi er i kvartfinalen, så jeg kan ikke stå her og være skuffet.

– Føler du et større press på å score fordi det alltid snakkes om Zlatan når du bommer?

– Nei, nei, det synes jeg ikke. Vi har prestert bra uten ham. Vi er ferdig med det der nå. Det har vært mye fra medienes side og fra hans side, om han skal tilbake eller ikke, men vi har bare fokusert på oss selv, sier Berg.

Lustig: – Han er så ekstremt viktig

Sverige-back Mikael Lustig, som mister kvartfinalen mot England på grunn av suspensjon, støtter sin lagkamerat.

– Han er så ekstremt viktig for oss. Så lenge man skaper sjanser, så skaper han mye trøbbel for motstanderen. Det arbeidet han legger ned defensivt er så uvurderlig for oss. Han er en fantastisk spiller, sier den tidligere Rosenborg-spilleren til VG.

Sverige-trener Janne Andersson mener Bergs første VM-mål er rett rundt hjørnet.

– Det er bare et tidsspørsmål før den sitter. Marcus gjør en bra kamp som helhet, ingen tvil om det, og målene kommer før eller siden. Én gang målscorer, alltid målscorer, sier han.